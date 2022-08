The Lord of the Rings-The Rings of Power: Λιποθύμησε η Μόρφιντ Κλάρκ μόλις έμαθε ότι θα υποδυθεί την «Γκαλάντριελ» - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σειρά του Amazon Prime Video, με τίτλο The Lord of the Rings: The Rings of Power, η οποία θα προβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Η Μόρφιντ Κλαρκ, αποκάλυψε σε δηλώσεις της στο Variety, την αντίδρασή της όταν έμαθε ότι θα υποδυθεί την «Γκαλάντριελ», σημειώνοντας πως η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τον ρόλο, αφού στην οντισιόν δεν της είχαν αποκαλύψει κάτι.

Εκείνη νόμιζε ότι θα υποδυθεί ένα Ελφ, χωρίς να ξέρει ποιο ακριβώς ήταν αυτό. Έμαθε ότι θα είναι η Γκαλάντριελ κατά τη διάρκεια της προβολής του «Personal History of David Copperfield». Εκεί βρίσκονταν οι ηθοποιοί για να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η Μόρφιντ λιποθύμησε και την έπιασε ένας σεκιούριτι. «Ξαφνικά συνειδητοποίησα τι μεγάλη υπόθεση ήταν όλο αυτό για εμένα και λιποθύμησα κατά τη διάρκεια των Q&A του "Personal History of David Copperfield". Θυμάμαι ότι με έπιασε ένας υπέροχος σεκιούριτι. Ήξερα ότι έκανα οντισιόν για ένα ξωτικό, αλλά δεν ήξερα ποιο. Εγώ και η αδερφή μου πραγματικά τρελαθήκαμε προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είχε γίνει. Ποτέ δεν ονειρευόμουν ότι θα ήταν η Γκαλάντριελ», τόνισε.

Τον Ιούλιο, η Amazon Studios δημοσίευσε το πρώτο μεγάλο τρέιλερ του prequel του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power». Πρόκειται για την ακριβότερη παραγωγή, αξίας 1 δισ. λιρών, σύμφωνα με τον Guardian.

Το πρώτο μέρος της σειράς γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία ενώ όπως ανακοινώθηκε, η παραγωγή θα μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δεύτερη σεζόν.