Η Λιάν Ράιμς φωτογραφίζεται γυμνή και δείχνει πώς είναι το σώμα της με ψωρίαση: «Να ξέρετε, δεν είστε μόνοι» [εικόνες]

Για τον αγώνα της με την ψωρίαση μίλησε ανοιχτά, η διάσημη τραγουδίστρια Λιάν Ράιμς (LeAnn Rimes), η οποία μάλιστα μοιράστηκε στο Instagram δυο γυμνές της φωτογραφίες, δείχνοντας τα σημάδια στο κορμί της.

Η 38χρονη σταρ της country μουσικής, ανέβασε τις φωτογραφίες πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης και αποκάλυψε τη μάχη της με την πάθηση, η οποία κάνει το δέρμα κόκκινο, με σημάδια, ενώ προκαλεί πόνο και φαγούρα, μιλώντας στο περιοδικό Glamour.

«Ξέρετε το αίσθημα, όταν λες κάτι που κρατάς για τόσο καιρό, και νιώθεις ανακούφιση; Αυτό είναι για μένα αυτές οι φωτογραφίες. Το χρειαζόμουν αυτό. Όλο το σώμα μου - το μυαλό μου, το πνεύμα μου - το χρειαζόταν απεγνωσμένα», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram.

«Η μουσική είναι το ταλέντο μου, και γι’ αυτό είμαι εδώ. Αλλά θέλω να δώσω φωνή σε αυτά τα άλλα κομμάτια μου. Και θέλω να δώσω φωνή σε αυτό που πολλοί άλλοι άνθρωποι περνούν. Αυτή είναι τελικά η στιγμή να είμαι ειλικρινής σχετικά με το τι είναι η ψωρίαση και πώς φαίνεται», πρόσθεσε.

Εκτός από την ίδια την τραγουδίστρια, και το περιοδικό «Glamour», μοιράστηκε μια γυμνή εικόνα της Ράιμς στο Instagram, η οποία δείχνει την ψωρίασή της.

Οι θαυμαστές χαρακτήρισαν την τραγουδίστρια θαρραλέα και γενναία που μοιράστηκε την ιστορία της, λέγοντας ότι τους έκανε να νιώθουν λιγότερο μόνοι αντιμετωπίζοντας τις δικές τους προκλήσεις.

Η Λιάν Ράιμς δε δίστασε να ποστάρει εικόνες με το γυμνό κορμί της, γεμάτο από τα σημάδια της ψωρίασης / Φωτογραφία: leannrimes / Instagram

Η Λιάν Ράιμς, η οποία μίλησε ανοιχτά και για τον αγώνα της με την κατάθλιψη και το ενδιαφέρον της για την πνευματικότητα και τον διαλογισμό, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram ευχαριστώντας τους ανθρώπους για την «συντριπτική έκρηξη αγάπης» που έλαβε.

«Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν τόσα πολλά εκεί έξω που σχετίζονται με αυτό και συμπάσχουν με εμένα - και νοιάζομαι για εσάς και νιώθω όλα όσα περνάτε», είπε. Απλά να ξέρετε αυτό. Ότι δεν είστε μόνοι. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ήθελα να το μοιραστώ, καθώς ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται και παλεύουν με την ψωρίαση μεταξύ πολλών, πολλών άλλων πραγμάτων», είπε.

«Ήθελα να μοιραστώ την ανθρωπιά μας. Απλώς να ξέρετε ότι σας αγαπάνε και είστε άξιοι, καθώς λέω στον εαυτό μου το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Απλά σας ευχαριστώ για την αγάπη σας», καταλήγει το μήνυμα της γνωστής τραγουδίστριας, η οποία έχει γράψει κι ένα τραγούδι με τίτλο «Θα υπάρξει μια καλύτερη μέρα» («There Will Be A Better Day»), το οποίο μοιράστηκε τον Μάρτιο στο Instagram.