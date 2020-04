Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Εχει, πλέον, διαδικτυακό ραδιόφωνο -«Το έργο πραγματοποιήθηκε με ρυθμούς ΥΠΕΧΩΔΕ επί Λαλιώτη»

View this post on Instagram

2 μέτρα απόσταση. Δε το λες και "μακριά και αγαπημένοι" αλλά μια ασφάλεια την παρέχει. Αρκεί να φτερνιζεστε από την αντίθετη μεριά... Το site είναι έτοιμο, το έργο πραγματοποιήθηκε με ρυθμούς ΥΠΕΧΩΔΕ επί Λαλιώτη...ευχαριστώ πολύ @itconceptgreece Link in bio 👇 Www.samano-radio.gr