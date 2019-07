«Δεν μπορώ»: Η Βάσω Λασκαράκη πόσταρε μέσα από το πλοίο της επιστροφής από Νάξο, ενώ το... έδερναν οι άνεμοι [βίντεο]

View this post on Instagram

~η ευτυχία να γενεί πέλαγος δίχως δύση, να ταξιδεύετε κι οι δυο εις όλη σας τη ζήση~ #σαςαγαπώ #2962019 #recentlymarried #naxos 🤵🏻❤️👰🏻