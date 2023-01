Λάνα Ντελ Ρέι: Topless στο εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ - iefimerida.gr

Η Λάνα Ντελ Ρέι επιβεβαίωσε το αποκαλυπτικό εξώφυλλο του νέου της album, στο οποίο φωτογραφίζεται topless.

Η 37χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε επισήμως την καθυστέρηση του επερχόμενου άλμπουμ με τίτλο «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd», μέχρι τις 24 Μαρτίου, παρόλο που αρχικά σχεδίαζε να το κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.

Η Ντελ Ρέι δεν αποκάλυψε τους λόγους της απόφασης, δημοσιεύοντας τις νέες πληροφορίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το άλμπουμ, που ακολουθεί το «Blue Banisters», θα περιλαμβάνει συνεργασίες με μερικά διάσημα ονόματα της βιομηχανίας, όπως Father John Misty, Bleachers του Τζακ Άντονοφ και Τόμι Τζένεσις.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η topless φωτογραφία θα λειτουργήσει ως εναλλακτικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ομώνυμο κομμάτι σε παραγωγή των Λάνα Ντελ Ρέι, Τζακ Αντόνοφ, Ντρου Έρικσον και Ζακ Ντοζ.

Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια έγινε viral επειδή τοποθέτησε μόνο μία διαφημιστική πινακίδα για το νέο της άλμπουμ επιλέγοντας να το κάνει στην πόλη του πρώην συντρόφου της.