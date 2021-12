Συντάκτρια του Tatler και σοσιαλιτέ παντρεύτηκε και έγινε θέμα στην Αγγλία -Σε σκηνικό και με νυφικό Αναγέννησης | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Έναν παραμυθένιο γάμο με νυφικό που θύμιζε πριγκίπισσα της Αναγέννησης έκανε η συντάκτρια ομορφιάς και lifestyle του περιοδικού Tatler, Λίλι Γουόρτσεστερ.



Ο γάμος της socialite με τον Γουίλιαμ Γκόρντον Ρούφους Βάντερσπαρ, πραγματοποιήθηκε στο Σάσεξ το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στην έπαυλη Κάουντρεϊ Χάουζ. Όσο για την νύφη, επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα του σχεδιαστή των βασιλικών οικογενειών Richard Quinn για την περίσταση, με μια μακριά σατέν φούστα και μακριά ουρά την οποία αφαίρεσε στη δεξίωση. Ο Quinn, έγινε γνωστός όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου στην πρώτη σειρά του σόου του το 2018.



Νύφη και γαμπρός με τα δύο παρανυφάκια τους

Το off-the-shoulder νυφικό της Λίλι Γουόρτσεστερ είχε ένα εντυπωσιακό τοπ με λεπτομέρειες από χάντρες στο μπούστο, το οποίο συνδύασε με μία μακριά ουρά.



Όλη η διακόσμηση σε αποχρώσεις του ροζ

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία All Hallows, η οποία ήταν στολισμένη με τεράστια λευκά κεριά για την περίσταση. Ωστόσο, τα πάντα σε αυτό το γάμο ήταν σε αποχρώσεις του ροζ, με τα παρανυφάκια να φορούν, φυσικά, ροζ και πράσινες φλοράλ τουαλέτες για την περίσταση.



Τα παρανυφάκια ντυμένα με ρούχα του σχεδιαστή Richard Quinn

Η δημοσιογράφος Νάταλι Σάλμον μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από το γάμο καθώς και λεπτομέρειες από την δεξίωση, όπου τα πελώρια τραπέζια ήταν διακοσμημένα σε αποχρώσεις των ροζ, μοβ και πορτοκαλί. Το ροζ ήταν τόσο πολύ, που υπήρχε ακόμη και στα καθίσματα, τις χαρτοπετσέτες αλλά και στα καρτελάκια με τα ονόματα των καλεσμένων.



Η μακριά ουρά του νυφικού έβγαινε για να είναι πιο βολικό στη δεξίωση

Αργότερα, το ζευγάρι κάλεσε τους καλεσμένους να χωριστούν σε ομάδες για να ερμηνεύσουν διαφορετικά κομμάτια του τραγουδιού «12 Days of Christmas». Την παράσταση ακολούθησαν θορυβώδεις επευφημίες, με πολλούς παραβρισκόμενους να ανεβαίνουν επάνω στις καρέκλες και να ουρλιάζουν από χαρά.



Εντυπωσιακό το μπούστο του νυφικού με λεπτομέρειες από χάντρες

Οι νιόπαντροι μόλις κατέφθασαν στο χώρο της δεξίωσης χόρεψε τον πρώτο χορό, το «Higher and Higher» της Τζάκι Γουίλσον, προτού οι καλεσμένοι τους σηκώσουν στον αέρα για να χορέψουν το «Rolling on the River».



Συντάκτρια μόδας και επαγγελματίας του κρίκετ

Όσο για το νιόπαντρο ζευγάρι, γνωρίστηκε το 2013 και αρραβωνιάστηκε κατά τη διάρκεια διακοπών στο Βιετνάμ το 2019, με τον Γουίλι να της κάνει την πρόταση γάμου με ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι.



Η λίλι εργάζεται ως δημοσιογράφος ομορφιάς στο περιοδικό Tatler έχοντας προηγουμένως εργαστεί και στο περιοδικό ES ενώ ο Γουίλιαμ είναι παίκτης του κρίκετ. Σπούδασε στο Ίτον και ονομάστηκε το 2011 « Young Wisden Schools Cricketer of the Year». Τώρα εργάζεται ως Επενδυτικός Τραπεζικός Συνεργάτης στην J.P. Morgan.