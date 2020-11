Διεθνής εκπρόσωπος της L’Oréal Paris η ηθοποιός Gemma Chan

Διεθνή εκπρόσωπό της ανακήρυξε η L’Oréal Paris την Βρετανίδα ηθοποιό Gemma Chan.

Η Gemma Chan από τη στιγμή που εγκατέλειψε την καριέρα της στη δικηγορία για να ακολουθήσει το όνειρό της στην υποκριτική, έχει χαράξει την δική της αντισυμβατική πορεία στον κόσμο του Hollywood.

Ο φεμινισμός αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς ηθοποιών που έχει ταράξει τα νερά του κινηματογραφικού κόσμου όπως τον ξέρουμε. Ουσιαστικά, δίνει έμφαση σε όλα όσα πρέπει να αλλάξουν και στη συνέχεια στο τι πρέπει να γίνει ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι αλλαγές αυτές. Η Βρετανίδα ηθοποιός ασκεί επιρροή για μεγαλύτερη ένταξη (γυναικών) στον κινηματογράφο, την ισότητα μεταξύ των φύλων και την φυλετική ποικιλομορφία μεταξύ αφηγητών, παραγωγών και ηθοποιών της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Έχει επίσης συνεργαστεί με διεθνείς ΜΚΟ σε εκστρατείες υπέρ των δικαιωμάτων και της ισότητας των παιδιών.

Αναλαμβάνοντας πάντα ενεργό ρόλο σε θέματα που αφορούν τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η Gemma πρόσφατα τάχθηκε υπέρ των εργαζομένων του Ηνωμένου Βασιλείου στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς συμμετείχε ως εθελόντρια στο Cook19 προκειμένου να προσφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δωρεάν γεύματα στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας σε όλο το Λονδίνο.

Η ηθοποιός Gemma Chan

Χάραξε την δική της πορεία

Αποφοιτώντας από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 2004, της προτάθηκε να εργαστεί σε μια από τις σημαντικότερες δικηγορικές εταιρείες του Λονδίνου, ωστόσο εκείνη το αρνήθηκε. Αντίθετα, αποφάσισε να ακολουθήσει το ένστικτό της και να κυνηγήσει μια καριέρα στον χώρο της υποκριτικής. Για ένα χρόνο εργάστηκε ως μοντέλο με σκοπό να μαζέψει χρήματα για τις σπουδές της στο Drama Centre του Λονδίνου, μια δραματική σχολή που έχει αναδείξει ταλέντα όπως τους Emilia Clarke, Colin Firth και Pierce Brosnan.

Οι πρώτοι ρόλοι της Gemma ήταν εμφανίσεις σε καθημερινές σειρές όπως το Doctor Who και το Sherlock, προτού ενσαρκώσει τον πρώτο της ξεχωριστό ρόλο στην επιστημονική σειρά Humans. Το 2018 μεταφέρεται στο Hollywood και συμμετέχει στη μεγαλύτερη ρομαντική κομεντί της δεκαετίας Crazy Rich Asians. Στη συνέχεια, ακολούθησε και η πρώτη γυναικεία ταινία δράσης της Marvel, Captain Marvel, που αποτέλεσε και διεθνής επιτυχία. Μετά από όλα αυτά, η Gemma επέστρεψε στη βρετανική τηλεόραση και στη δραματική σειρά the I Am anthology που προβλήθηκε στο Channel 4 με την υπογραφή του βραβευμένου με BAFTA σεναριογράφου-σκηνοθέτη Dominic Savage. Η τριλογία αυτή διηγούταν την εμπειρία τριών γυναικών, σε στιγμές που ήταν συναισθηματικά δύσκολες, προκλητικές και πολύ προσωπικές, αναφορικά με τις σχέσεις, τους κοινωνικούς περιορισμούς, την ταυτότητα και την ενδυνάμωση. Η Gemma έλαβε εξέχουσες κριτικές για την ερμηνεία της στο I Am Hannah, στο οποίο συμμετείχε και σε επίπεδο παραγωγής και συγγραφής. Αυτόν τον Δεκέμβρη η Gemma θα συμπρωταγωνιστήσει με την βασίλισσα του Hollywood Meryl Streep στην κωμωδία της HBO, Let Them All Talk του Steven Soderbergh. Επιπλέον, τον επόμενο Νοέμβριο, η ηθοποιός θα συμμετάσχει στην πολυπόθητη επιστροφή του blockbuster της Marvel μαζί με την Angelina Jolie και τη Salma Hayek στο Eternals.

«Πάντα πίστευα ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε τις διαφορές μας όπως αγκαλιάζουμε τα δυνατά μας σημεία. Έτσι, είμαι συγκινημένη που έχω ενταχθεί στην L’Oréal Paris, μια οικογένεια που έχει ως στόχο να κάνει τις γυναίκες πιο δυνατές , όποιες και αν είναι οι ρίζες τους και να συμμαχούν όλες μαζί ώστε να αναδεικνύουν την δύναμη και την ομορφιά της διαφορετικότητάς τους. Το μήνυμα της L’Oréal Paris 'να πιστέψουν στην αξία τους', σήμερα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ» δήλωσε η Gemma Chan.

«Η Gemma Chan είναι η απόδειξη ότι η επιτυχία έρχεται όταν έχεις την αυτοπεποίθηση να ακολουθήσεις τα όνειρά σου, και να υπερασπιστείς τους άλλους προκειμένου να πετύχουν και εκείνοι τα δικά τους όνειρα. Αφοσιωμένη στους στόχους της και με έμφυτη την γυναικεία δύναμη, αποτελεί πηγή έμπνευσης πέρα από τη οθόνη, ώστε να κάνει όλες τις γυναίκες, μικρές και μεγάλες, να φέρουν την αλλαγή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Gemma στην οικογένειά μας.» ανέφερε η Delphine Viguier-Hovasse ,Global Brand President L’Oréal Paris.

Μια φωνή για την αποξένωση

Για την Gemma Chan το να είναι ηθοποιός της δίνει την δυνατότητα να μιλήσει ανοιχτά για όλα εκείνα τα θέματα που θεωρεί σημαντικά. Τίθεται ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή αποκλεισμού ενώ ταυτόχρονα είναι υπέρ του φεμινισμού, που αποτελούν βασικές αξίες και για την L’Oréal Paris. Καθώς πολύ συχνά αποτελεί το μόνο άτομο διαφορετικής φυλής σε γυρίσματα για τη δουλειά της, όταν η καριέρα της ξεκίνησε, η Gemma βίωσε από πρώτο χέρι τόσο την ανάγκη για πολιτισμική αλλαγή, όσο και την αντίσταση του κόσμου σε αυτή την αλλαγή. Με την υποστήριξη της σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες και στοχευμένες δράσεις, το 2019 η ηθοποιός ίδρυσε την δική της εταιρεία παραγωγής, με την πρόθεση να δώσει φωνή σε ιστορίες ατόμων προερχόμενα από μειονότητες. Το μέγεθος της θετικής της επιρροής που άσκησε, αναγνωρίστηκε όταν στέφθηκε ως «Force for Change» από τη Βρετανική Vogue στην έκδοση που εξέδωσε η Δούκισσα του Sussex.

Ακτιβίστρια για το μέλλον

Η Gemma μάχεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης τόσο στα πλαίσια της βιομηχανίας του κινηματογράφου όσο και σε όλη την κοινωνία ευρύτερα. Το 2018 αποτέλεσε ένα από τα 190 άτομα που προσυπέγραψαν για το κίνημα ‘Time’s Up’ και είναι ιδρυτικό μέλος και οικονομικός υποστηρικτής του κινήματος Justice and Equality Fund (το οποίο είναι το αντίστοιχο βρετανικό Time’s Up Legal Defense Fund) ενάντια της σεξουαλικής κακοποίησης και των διακρίσεων. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το έργο της υπέρ της διαφορετικότητας και της ισότητας, η Gemma αποτελεί παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Επιπλέον, η δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών την καθιστά εξέχουσα υποστηρίκτρια της Unicef Ηνωμένου Βασιλείου.