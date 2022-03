Η ονειρεμένη σπάνια συλλογή από σερβίτσια της Κρις Τζένερ -Σαν να είσαι σε μουσείο [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Κρις Τζένερ ήταν απασχολημένη με την ανέγερση του σπιτιού των ονείρων της, δωμάτιο του οποίου προκαλεί έκπληξη.

Η Κρις Τζενερ μητέρα των αδερφών Καρντάσιανς, γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians»

Η ιδιαίτερη συλλογή της Κρις Τζενερ

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να έχουν μια γκαρνταρόμπα αρκετά μεγάλη για όλα τα παπούτσια ή τις τσάντες τους, η Κρις Τζένερ έχει ένα δωμάτιο για τα πιάτα της.

Τα επώνυμα σετ σερβίτσια της παρουσιάστηκαν στον ιστότοπο Poosh της κόρης της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, η Κρις Τζένερ εδώ και πολλά «χρόνια» συλλέγει τα «διαχρονικά και σπάνια σετ πιάτων και φλυτζανιών». «Είναι σαν ένα μικρό Μουσείο με εξαιρετικό φωτισμό που περιβάλλει κάθε σετ και δεν υπάρχει κανένα φλιτζάνι τσαγιού ή πιάτο παράταιρο. Πραγματικά ένα έργο τέχνης», όπως αναφέρεται.

Ορισμένες από τις συλλογές προέρχονται από τους οίκους ειδών πολυτελείας Hermès και Gucci και φυσικά τα εγγόνια της παραμένουν εκτός του χώρου.

Η Κρις Τζένερ μετακόμισε στην έπαυλή της αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία χτίστηκε ακριβώς δίπλα στη νέα κατοικία της κόρης της, Κλόι Καρντάσιαν, στην περιοχή Χίντεν Χιλς, στο Λος Άντζελες τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι θαυμαστές της είχαν μία πρώτη άποψη όταν δημοσίευσε φωτογραφίες από γεύμα της με την γκουρού του lifestyle και επιχειρηματία, Μάρθα Στιούαρτ.

Μοναδικά σετ από σερβίτσια