Κουέντιν Ταραντίνο: Η λίστα με τις ταινίες που θεωρεί «τέλειες» - iefimerida.gr

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο φιλοξενήθηκε στο talk show του Τζίμι Κίμελ, αποκαλύπτοντας τις ταινίες που ο ίδιος θεωρεί «τέλειες».

Ο δημιουργός των Pulp Fiction και Kill Bill έδωσε στον παρουσιαστή την δική του λίστα των «τέλειων ταινιών».

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Cinema Speculation» περιγράφει μερικές από τις ταινίες που θεωρεί ο ίδιος ως τέλειες και ανάμεσά τους βρίσκονται ο «Εξορκιστής» και «Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το πριόνι» των 70s.

Η λίστα του Ταραντίνο με τις «τέλειες ταινίες»

Jaws

The Exorcist

The Texas Chain Saw Massacre

Young Frankenstein

Annie Hall

Wild Bunch

Back to the Future

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης εξιστόρησε στον Κίμελ τους λόγους που θεωρεί αυτές τις ταινίες «τέλειες».

«Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλές από αυτές. Αυτό απλώς εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινηματογραφική τέχνη είναι δύσκολη. Και κοίτα, όταν λες τέλειες ταινίες μιλάς για την αισθητική του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Αλλά ακόμα και αν προσπαθήσεις να υπολογίσεις όλες τις αισθητικές, ωστόσο η τέλεια ταινία διασχίζει όλες τις διαφορετικές αισθητικές σε κάποιο βαθμό», είπε αρχικά ο Ταραντίνο.

«Μπορεί να μην είναι του γούστου σου, αλλά δεν μπορείς να πεις τίποτα που να την υποβαθμίζει. Νομίζω ότι τα 'Σαγόνια του Καρχαρία' ταιριάζουν σε αυτό. Νομίζω ότι ο 'Εξορκιστής' ταιριάζει σε αυτό. Νομίζω ότι το 'Annie Hall' ταιριάζει σε αυτό. Νομίζω ότι κάποιοι θα μπορούσαν να πουν "Ο νεαρός Φρανκενστάιν". Μπορώ να καταλάβω αυτή τη σκέψη. Θα μπορούσα να πω ότι το Wild Bunch ταιριάζει σε αυτό. Και αυτό δεν είναι καν μια τέλεια ταινία. Δεν είναι τέλεια. Οι ατέλειές της είναι μέρος της δόξας της. Οπότε επιτρέψτε μου να βγάλω το Wild Bunch. Αλλά αυτό είναι και το νόημα. Ότι είναι κάτι που είναι τόσο αδιαμφισβήτητο. Το "Επιστροφή στο Μέλλον" είναι μια τέλεια ταινία», πρόσθεσε ο Mr. Q.