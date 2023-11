Η Κόρτνεϊ Κοξ τίμησε τον Μάθιου Πέρι στις Ευχαριστίες -Αναβίωσε τη σκηνή με τη γαλοπούλα από τα «Φιλαράκια» - iefimerida.gr

Μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της αγαπημένης σειράς των 90s «Φιλαράκια» αναβίωσε η ηθοποιός Κόρτνεϊ Κοξ για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η τηλεοπτική «Μόνικα Γκέλερ» μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram της, το οποίο, ωστόσο, αναφέρει ότι αποτελεί ένα flashback από πριν τρία χρόνια.

Στο βίντεο, αναβιώνει την χαρακτηριστική σκηνή της σειράς όπου η «Μόνικα» φορά στο κεφάλι της μια γαλοπούλα με γυαλιά και καπέλο και χορεύει για να κάνει τον «Τσάντλερ» (Μάθιου Πέρι) να την συγχωρέσει και να γελάσει.

Το βίντεο της «Μόνικα» με τη γαλοπούλα στο κεφάλι

Εκείνος τελικά «σπάει» και γελάει λέγοντάς της ότι είναι υπέροχη και την αγαπάει. «Αναδρομή πριν από 3 χρόνια… Μάλλον δεν θα το ξανακάνω. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

Ο παραγωγός του δημοφιλούς sit-com Ντέιβιντ Κρέιν είχε αποκαλύψει ότι η γαλοπούλα που φορούσε η Κοξ στο κεφάλι της, την οποία είχε φορέσει και ο «Τζόι Τριμπιάνι» (Ματ ΛεΜπλάνκ) νωρίτερα στο ίδιο επεισόδιο, ήταν ψεύτικη.

«Αυτή δεν είναι σίγουρα μια πραγματική γαλοπούλα. Νομίζω ότι δημιουργούνται πολλά θέματα υγείας με το να βάλεις μια γαλοπούλα στο κεφάλι κάποιου», είχε πει ο Κρέιν στο Entertainment Weekly το 2016.

Ωστόσο, η Κοξ αποφάσισε να προσπαθήσει να αναπαραστήσει την περίφημη σκηνή με το να βάλει μια πραγματική γαλοπούλα στο κεφάλι της, κάτι που, όπως είπε, «ήταν αηδία».

Στο βίντεο, φαίνεται και η original σκηνή με τον Μάθιου Πέρι, αποτίοντας έτσι έναν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ηθοποιό, την Ημέρα των Ευχαριστιών. «Ελπίζω να σας κάνει χαρούμενους» αναφέρει η ηθοποιός, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.

Το επεισόδιο «The One With All the Thanksgivings» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της σειράς και αγαπημένο των φανς, καθώς Μόνικα και Τσάντλερ έρχονται πιο κοντά και είναι η αρχή της μεταξύ τους σχέσης.