«Πώς τα πήγα;»: Η Κόρτνεϊ Κοξ παίζει το γνωστό τραγούδι από τα «Φιλαράκια» στο πιάνο [βίντεο]

Το μουσικό της ταλέντο θέλησε να δείξει χθες η Κόρτνεϊ Κοξ.



Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram που την δείχνει να παίζει το τραγούδι «I’ll Be There For You» από τους The Rembrandts, το οποίο ήταν το τραγούδι τίτλων της σειράς «Φιλαράκια» στην οποία πρωταγωνιστούσε.



Στο βίντεο, η Κόρτνεϊ Κοξ παίζει πιάνο καθώς ο μουσικός Τζόελ Τέιλορ την συνοδεύει στην κιθάρα. Σε ένα σημείο μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός γυρίζει προς την κάμερα για να κάνει τα χειροκροτήματα του κομματιού. «Πώς τα πήγα;» έγραψε στη λεζάντα προσθέτοντας: «Ενημερώστε με για το τι πρέπει να μάθω παρακάτω».



Φυσικά, η ενότητα των σχολίων πλημμύρισε από μηνύματα, κερδίζοντας ακόμη και την έγκριση του επίσημου λογαριασμού στο Instagram της σειράς «Φιλαράκια», που έβαλε παλαμάκια.



Υπενθυμίζεται ότι η Κόρτνεϊ Κοξ υποδύθηκε την Μόνικα Γκέλαρ στην επιτυχημένη σειρά «Τα Φιλαράκια» από το 1994 έως το 2004. Η Κόρτνεϊ Κοξ και οι συμπρωταγωνιστές της – Τζένιφερ Άνιστον, Λίζα Κούντροου, Μάθιου Πέρι, Ντέιβντ Σούμερ και Ματ ΛεΜπλανκ, αναμένεται να κάνουν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στην σειρά, η οποία καθυστέρησε την πρεμιέρα της πέρυσι λόγω του κορωνοϊού.