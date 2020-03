Κορωνοϊός: 4 τρόποι για να «ταξιδέψετε» ακόμα κι όταν πρέπει να μείνετε σπίτι

Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία του ταξιδιού με τη φυσική μας παρουσία σε ένα νέο, συναρπαστικό μέρος.

Αλλά σε εξαιρετικές περιστάσεις, είτε αυτές σχετίζονται με την οικονομική μας κατάσταση, είτε με τον περιορισμό των ταξιδιών παγκοσμίως, με σκοπό την εξουδετέρωση της πανδημίας του κορωναϊού, μπορούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να «ξεφύγουμε».

Το να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, οι οποίοι μας προτρέπουν να μείνουμε σπίτι, δε σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε νέους προορισμούς και πολιτισμούς και ειδικά στην εποχή μας, που η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια άλματα.

Αν είστε ανήσυχο πνεύμα και θέλετε να ανακαλύπτετε συνεχώς καινούρια πράγματα, μπορείτε να απολαύσετε ιδιαίτερα ταξίδια από τον καναπέ του σπιτιού σας και γιατί όχι, να «παρασύρετε» και άλλους να σας ακολουθήσουν.

1. Κάντε μια εικονική περιήγηση σε μουσεία

Η Google Arts & Culture συνεργάζεται με 2.500 μουσεία και γκαλερί σε ολόκληρο τον κόσμο για να προσφέρει δωρεάν εικονικές περιηγήσεις και διαδραστικές, εκθέσεις.

2. Πηγαίνετε εικονική βόλτα σε εθνικά πάρκα

Αν προτιμάτε τη φύση από ένα μουσείο, το Google Arts & Culture έχει πάλι τη λύση. Μια φανταστική εμπειρία, είναι η βόλτα σε ονειρικά μέρη που δύσκολα πάει κανείς, μέσω του The Hidden Worlds of the National Parks.

3. Ξεκινήστε να μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα

Πάντα θέλατε να μάθετε μια ξένη γλώσσα, αλλά ποτέ δεν είχατε τον χρόνο; Εκμεταλλευτείτε τώρα τον ελεύθερο χρόνο σας και την παραμονή σας στο σπίτι, μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα. Υπάρχουν αρκετές δωρεάν εφαρμογές εκμάθησης, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο.

4. «Ταξιδέψτε» μέσω της μαγειρικής

Πάρτε ένα παγκόσμιο βιβλίο μαγειρικής, ή ένα με συνταγές και γεύσεις που προέρχονται από μια ξένη χώρα που πάντα θέλατε να πάτε. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε εκπληκτικά μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής μέσω υπηρεσιών όπως το Masterclass (κατευθυνθείτε στο Μεξικό μέσω του φαγητού με τη σεφ Gabriela Cámara ή κάντε τέλεια γαλλικά κρουασάν με τον Dominique Ansel).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν τόσα δημιουργικά πράγματα να κάνετε, που δεν θα πλήξετε με τίποτα! Θα δείτε ότι άξιζε τον κόπο, καθώς θα διευρύνετε τους ορίζοντές σας και θα «γεμίσετε» με νέες εικόνες και γεύσεις.