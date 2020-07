Θρήνος στο Μπρόντγουεϊ: Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο ηθοποιός Νικ Κορντέρο λόγω του κορωνοϊού

Μετά από μια τρίμηνη μάχη στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Νικ Κορντέρο έσβησε σε ηλικία 41 ετών λόγω σοβαρών επιπλοκών του κορωνοϊού.

Ο σταρ του Μπρόντγουεϊ, που είχε πρωταγωνιστήσει σε διάφορα μιούζικαλ, όπως το “Waitress”, “A Bronx Tale” και “Bullets Over Broadway” για το οποίο είχε κερδίσει και μια υποψηφιότητα για βραβείο Tony, πέθανε στο νοσοκομείο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες, όπου νοσηλευόταν για 95 ημέρες με την Covid-19, που εξακολουθεί να καλπάζει στις ΗΠΑ. «Ο Θεός πήρε μαζί του έναν άγγελο στον ουρανό. Ο αγαπημένος μου σύζυγος πέθανε σήμερα το πρωί. Ήταν περιτριγυρισμένος από αγάπη από την οικογένειά του, τραγουδούσε και προσευχόταν καθώς έφευγε ήρεμα από τον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγός του ηθοποιού, Αμάντα Κλουτς.

Ο Κορντέρο μπήκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου στις 30 Μαρτίου και αντιμετώπισε πολλές επιπλοκές λόγω του κορωνοϊού, από θρομβώσεις και μικρά εγκεφαλικά επεισόδια μέχρι σηπτικές μολύνσεις και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του κάνουν τραχειοστομία και να του βάλουν προσωρινά βηματοδότη. Ήταν διασωληνωμένος, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι χειρουργοί του ακρωτηρίασαν το δεξί του πόδι και εξέταζαν το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων. Η σύζυγός του ενημέρωνε τους θαυμαστές τους για την πορεία της υγείας του και αναρτούσε καθημερινά βίντεο της ίδιας και τους ενός έτους γιου τους Έλβις, ενώ σε διαδικτυακό έρανο για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 600.000 δολάρια.

«Ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν συνάντησα πιο ευγενικό άνθρωπο. Μην πιστεύετε ότι ο κορωνοϊός παίρνει μόνο τους ηλικιωμένους και εξασθενημένους», έγραψε μετά τον θάνατο του Κορντέρο ο στενός του φίλος και συνάδελφός του, Ζακ Μπραφ.

Nick Cordero passed at 11:40am today with his mother and wife by his side. I can honesty tell you I have never met a kinder human being. Don’t believe that Covid only claims the elderly and infirm.

I am so grateful for the time we had. “We’ll catch up some other time.” pic.twitter.com/Oq2a8QsIyH