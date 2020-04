Κορωνοϊός υπό τους ήχους άρπας -Μια νεαρή μουσικός από τη Βρετάνη βρήκε τρόπο να μας θεραπεύσει [βίντεο]

Βρίσκεται σε καραντίνα, λόγω του κορωνοϊού, όπως όλοι μας. Αλλά με την κέλτικη άρπα της, σε έντονα γαλάζιο χρώμα, έχει την μοναδική ευκαιρία καθημερινά να ξεφεύγει. Η διάσημη αρπίστρια Marion Le Solliec, η οποία ζει στο χωριό Thorigné-Fouillard, κοντά στην πόλη Ρεν της Βρετάνης, στη Γαλλία, ελπίζει ότι θεραπεύει με τη μουσική της.

«Μόλις βάλω τα δάχτυλά μου στις χορδές, συμβαίνει κάτι μαγικό. Ηρεμεί, είναι ένα αίσθημα που δύσκολα μπορώ να περιγράψω, είναι καταπραϋντικό», δηλώνει στο σάιτ 20 minutes. «Η άρπα είναι ένα όργανο που μου μοιάζει. Είναι ήρεμο και γλυκό. Πιστεύω ότι μας κάνει να ονειρευόμαστε».

Τα βίντεό της κάνουν 19 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Με τέτοια επίδοση, η νεαρή μουσικός δικαίως θεωρεί ότι ξαναβάζει την άρπα στη σύγχρονη ζωή. Eμβληματικό κομμάτι της θεωρείται το My Heart Will Go On, από την ταινία Τιτανικός:

Η Marion Le Solliec δεν διαστάζει, ωστόσο, να παίξει και κομμάτια ροκ των Led Zeppelin, Iron Maiden ή Cranberries.

Ακούστε το Hey oh των Red Hot Chili Peppers:

Η μουσική της είναι το ιδανικό φάρμακο σε αυτή την περίοδο του περιορισμού της κυκλοφορίας; Πιθανόν, αφού από την αρχή του εγκλεισμού στο σπίτι, η νεαρή μουσική είδε τις καθημερινές θεάσεις να πολλαπλασιάζονται στον λογαριασμό της στο YouTube.

Η μουσική της γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, όπου θεωρούν ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Η ερμηνεία της στο Canon του Pachelbel είχε δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις.

Η άρπα είναι έγχορδο μουσικό όργανο, το οποίο έχει ιστορία τουλάχιστον 5.000 ετών και η χρήση του οποίου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε περί τον 8ο αιώνα μ.Χ., κυρίως από τους Ιρλανδούς, αν και φαίνεται πως το γνώριζαν και οι Αγγλοσάξωνες. Έπαιξε σημαντικό πολιτιστικό ρόλο στον Κελτικό πολιτισμό, ενώ η κελτική άρπα υπάρχει ως σήμερα.