Το νέο challenge που σαρώνει: Προσποιήσου ότι ταξιδεύεις στον κόσμο από το σπίτι σου – Η ξεκαρδιστική εκδοχή του Σάκη Τανιμανίδη [βίντεο]

Due to Lockdown I finally found some time to edit my last Surf Trip video: sick waves and no one in the water. Stay Home, Stay Safe! Inspired by @miguelporteous Song is You and Your Heart from Jack Johnson Help from Saint-Loubert Yoann, his wife and son 🙂 World Surf League / GoPro / Carver Skateboards / Hurley / Nomads Surfing / L'EQUIPE / Adrénaline / Fédération Française de Surf #homebreakchallenge #wsl #stayhome #surf #surfathome #quarantine #stopmotionvideo #inspiredbymiguelporteous #gopro #fakewakechallenge #homepro #goprofamily #videooftheday #SurfezChezVous #TousEnBlanc #Surfalamaison