Το κορίτσι που εξαφανίστηκε από το Βατικανό το 1985 και δεν βρέθηκε ποτέ -Η μυστηριώδης, άλυτη υπόθεση - iefimerida.gr

Η σειρά αληθινού εγκλήματος του Netflix, «Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi» προέρχεται από τους παραγωγούς του Don't F**k With Cats και επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση της Emanuela Orlandi, η οποία εξαφανίστηκε το 1983.

Ο μεγαλύτερος αδερφός της, ο Πιέτρο, δήλωσε στον Guardian το 2019: «Οι κήποι του Βατικανού ήταν σαν τον πίσω κήπο του σπιτιού μας. Νιώθαμε ότι βρισκόμασταν στο πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο».

Την εποχή της εξαφάνισής της, η 15χρονη Εμμανουέλα πήγαινε σχολείο στη Ρώμη. Εκείνη τη μέρα, στις 22 Ιουνίου 1983, η νεαρή μαθήτρια έφυγε από το σπίτι της για μάθημα φλάουτου στο κέντρο της Ρώμης. Ο Πιέτρo θυμάται πως η αδερφή του είχε αργήσει στο μάθημα και του είχε ζητήσει να τη συνοδεύσει, αλλά το αγόρι αρνήθηκε να το κάνει. Μέχρι σήμερα, μετανιώνει που δεν το έκανε.

