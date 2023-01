Κορίνα Εμμανουηλίδου, ποια είναι η Ελληνίδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στα Μις Υφήλιος - iefimerida.gr

Έτοιμη για να διεκδικήσει τον τίτλο της Μις Υφήλιος, της ομορφότερης γυναίκας στον κόσμο για το 2022, είναι η Κορίνα Εμμανουηλίδου.

Η Ελληνίδα καλλονή από τη Βέροια, εδώ και λίγα 24ωρα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ετοιμάζεται πυρετωδώς για να δώσει μεγάλη μάχη για τον τίτλο της Miss Universe, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη στις 14 Ιανουαρίου.

Το μοντέλο, που βρίσκεται ανάμεσα στις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη, είναι μόλις 22 ετών κι έχει ύψος 1.80 και κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Βέροια. Παράλληλα, έχει τελειώσει τις σπουδές της ως make up artist.

Στο παρελθόν, έχει τιμηθεί ξανά με διάκριση, καθώς ξεχώρισε ανάμεσα σε 20 υποψήφιες στον διαγωνισμό Star GS Hellas.

Εθνική ενδυμασία με τίτλο: «Να πάρουμε την ιστορία μας πίσω»

Τόσο το βραδινό φόρεμα της, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή όσο και η εθνική της ενδυμασία, είναι δημιουργίες που σκοπό έχουν να φέρουν την Ελλάδα στο κέντρο συζήτησης για την Υφήλιο.

Η φετινή Εθνική ενδυμασία απεικονίζει την θεά Ήρα ως άγαλμα, ειδική κατασκευή η οποία μαζί της φέρει το μήνυμα «Take Our History Back».

Η άσπρη κάπα που ζητάει την... Αφροδίτη πίσω

Φέτος στο διαγωνιστικό κομμάτι μαγιό, όλες οι χώρες έχουν λάβει μία κάπα άσπρη μεταξωτή, στης οποίας την πλάτη θα πρέπει να φιλοτεχνηθεί και να παρουσιαστεί μέσω μίας ιστορίας το τι θέλει να προβάλει η κάθεμιά χώρα.

Η Ελλάδα στέλνει ακόμα ένα δυνατό μήνυμα παγκοσμίως και είναι το γνωστό πλέον «Take Aphrodite Home». Συγκεκριμένα απεικονίζει το άγαλμα της Θεάς Αφροδίτης της Μήλου, με το σύνθημα «Take Me Home».

Παράλληλα, στην κάπα χρησιμοποιείται το σύμβολο ης Θεάς Ήρας, το παγώνι, καθώς τα φτερά του Παγωνιού, τα οποία με τα μάτια που υπάρχουν μέσα τους, θέλουν να στρέψουν όλα τα βλέμματα της Υφηλίου πάνω στη ελληνική μπέρτα.

Στην μπέρτα όμως υπάρχει πάω της κι ο ελληνικός ήλιος και ουρανός, τα οποία είναι μοναδικά και σήμα κατατεθέν για την χώρα μας, δίνοντας ως εγγύηση ένα μοναδικό όμορφο καλοκαίρι, για όποιον μας επισκεφτεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Κορίνα Εμμανουηλίδου στην εκπομπή «Breakfast@Star», αποκάλυψε πως το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού είναι η υποψήφια που εκπροσωπεί το Πουέρτο Ρίκο, χωρίς όμως η ίδια να πτοείται.

