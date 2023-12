Είναι αυτή η 20χρονη κόμισσα το αληθινό Gossip Girl; Εγινε viral στο TikTok με την γκλαμουράτη ζωή της - iefimerida.gr

Μια Γερμανοαμερικανίδα κόμισσα που γοήτευσε την υψηλή κοινωνία στο Le Bal des Débutantes έχει γίνει viral στο TikTok επιδεικνύοντας την εξωφρενικά πλούσια ζωή της, με αποτέλεσμα πολλοί να τη συγκρίνουν με μια αληθινή Gossip Girl.



H 20χρονη κόμισσα Λάρα Κόζιμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, η οποία είναι κόρη ενός καταξιωμένου σκηνοθέτη του Χόλιγουντ και απόγονος μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες της Γερμανίας, έχει ενταχθεί στον κόσμο της μόδας τα τελευταία χρόνια. Η φοιτήτρια του ξακουστού Parsons School of Design με έδρα τη Νέα Υόρκη όχι μόνο κέρδισε μια πρακτική άσκηση στο τμήμα υψηλής ραπτικής του Dior στο Παρίσι τα τελευταία δύο καλοκαίρια, αλλά παραβρέθηκε και σε αρκετές επιδείξεις μόδας κορυφαίων σχεδιαστών της βιομηχανίας.



Πιο πρόσφατα, η κόμισσα εντυπωσίασε στο Le Bal des Débutantes 2023 - μια ελίτ ετήσια εκδήλωση που τιμά κοσμικούς και αριστοκράτες από όλο τον κόσμο - όπου επιλέχθηκε να ανοίξει τον χορό χορεύοντας βαλς με τον διάσημο πατέρα της.

Τον τελευταίο χρόνο, η 20χρονη παρουσιάζει την λαμπερή ζωή της στο TikTok, όπου έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 560.000 ακόλουθους και 10 εκατομμύρια likes στα βίντεό της. Ανεβάζει κλιπ τύπου «Μια μέρα στη ζωή μου» και «ετοιμαστείτε μαζί μου», που την δείχνουν να δοκιμάζει διάφορα designer looks στο εντυπωσιακό διαμέρισμά της στο Παρίσι, να εργάζεται στον Dior και να επισκέπτεται μερικά από τα πιο περιζήτητα εστιατόρια και κοινωνικά κλαμπ στην Πόλη του Φωτός.



Ποια είναι η 20χρονη κόμισσα; Διάσημος σκηνοθέτης ο πατέρας της, δικηγόρος η μητέρα της

Η πολυτελής ζωή της έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για το ποια πραγματικά είναι. Ο πατέρας της, Φλόριαν Χένκελ φον Ντονερσμαρκ, είναι ένας Γερμανός κόμης που προέρχεται από μια «οικογένεια που ήταν κεντρικά πρόσωπα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης», σύμφωνα με το περιοδικό Hello.



Ο μπαμπάς της είναι επίσης ένας εξαιρετικά επιτυχημένος σκηνοθέτης, του οποίο οι πιο αξιοσημείωτες ταινίες περιλαμβάνουν το ρομαντικό θρίλερ The Tourist (στο οποίο πρωταγωνίστησαν η Αντζελίνα Τζολί και ο Τζόνι Ντεπ), το Das Leben der Anderen (που του χάρισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μείζονος Μήκους) και το Never Look Away (το οποίο απέσπασε δύο ακόμη υποψηφιότητες για Όσκαρ).

Η μητέρα της, Κριστιάν Ασκενφελντ, είναι διακεκριμένη δικηγόρος και διεθνής εκτελεστική διευθύντρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Creative Commons.

Ο παππούς της, Λέο Φέρντιναντ Χένκελ φον Ντονερσμαρκ, είναι ο πρώην πρόεδρος του γερμανικού τμήματος του Τάγματος της Μάλτας, αλλά η Λάρα έχει τονίσει πολλές φορές ότι η περιουσία της οικογένειάς της προέρχεται από το έργο του πατέρα της και όχι από τους προγόνους της. «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την οικογενειακή μου ιστορία» έχει αναφέρει σε ένα από τα πολλά βίντεό της στο TikTok. «Ο προπάππους μου έχασε ότι είχε όταν τα στρατεύματα του Στάλιν εκδίωξαν όλους τους Γερμανούς στην περιοχή του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της δουλειά του πατέρα μου, ο οποίος είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου».

Η γκλαμουράτη ζωή της Λάρα - Πάρτι, εκλεκτές διακοπές

Όσο για την Λάρα, γεννήθηκε στη Φλόριντα, αλλά μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στο Λος Άντζελες, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Όταν ήρθε η ώρα για τις σπουδές, πήγε στη Νέα Υόρκη για να φοιτήσει στη σχολή Parsons School of Design. Τώρα, μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στο Μανχάταν και το Παρίσι, αλλά συχνά πετάει για εκλεκτές διακοπές σε μέρη όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο και η Αρούμπα.



Τον ελεύθερο χρόνο της τον περνάει τρώγοντας σε κορυφαία εστιατόρια, σε πάρτι και σε κλαμπ με τους φίλους της.



Το περιοδικό Elle είχε δηλώσει στο παρελθόν για την 20χρονη κόμισσα: «Από κοντά, είναι μια γλυκιά, αβέβαιη 20χρονη που ενδιαφέρεται έντονα για τη μόδα και προσπαθεί να βρει τη θέση της στον κόσμο – η οποία δεν καθορίζεται από τους διάσημους γονείς της».

Μιλώντας στο περιοδικό, η Λάρα εξήγησε ότι ελπίζει να κάνει μια μέρα τη διαφορά με την αυξανόμενη διαδικτυακή της παρουσία. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη μόδα για μένα: Δεν είναι απλά κάτι όμορφο, αλλά μπορεί να τραβήξει την προσοχή σε πολλά σημαντικά ζητήματα» εξήγησε.



Δεν τρελάθηκαν όλοι με την ζωή της

Βέβαια, δεν έχουν εντυπωσιαστεί όλοι με την χλιδάτη ζωή της. «Ώστε ο Θεός έχει όντως ευνοούμενος» σχολίασε ένας θεατής που δεν είχε ενθουσιαστεί κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο της Λάρα.



«Προσπαθώ να αποφασίσω εάν θα πρέπει να ξοδέψω τα 15,73 δολάριά μου σε ντελίβερι ή να τα φυλάξω, ενώ άλλοι ζουν έτσι» έγραψε ένας άλλος με έναν τρίτο να προσθέτει:«Είμαι εδώ πέρα και προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα μπορέσω να πληρώσω το φαγητό και τη βενζίνη μου».



Κάποιοι σχολιαστές συνέκριναν τη ζωή της με κάτι που έχουν δει σε ταινία ή σειρά, ενώ άλλοι παραδέχτηκαν πως δεν πίστευαν ότι κάποιος στην πραγματική ζωή ζούσε όπως εκείνη.