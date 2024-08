Κοντά στην επανένωση οι Oasis -Το τηλεφώνημα ανάμεσα στα δύο αδέλφια που έβαλε τέλος στη διαμάχη 15 χρόνων - iefimerida.gr

Φουντώνουν οι φήμες περί επανένωσης των Oasis μετά την αφιέρωση που έκανε ο Λίαμ Γκάλαχερ στον αδελφό του Νόελ στο Reading Festival το βράδυ της Κυριακής.

Ο Λίαμ, συγκεκριμένα, του αφιέρωσε το κομμάτι των Oasis «Half The World Away», αφού έθαψε το «τσεκούρι του πολέμου» κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης αργά τη νύχτα.

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, ο ρόκερ τροφοδότησε τις εικασίες ότι θα μπορούσε να επανενωθεί με τον αδελφό του για μια πολυαναμενόμενη επιστροφή των Oasis, παρά την αποξένωσή τους.

Οι θαυμαστές προέτρεψαν το δίδυμο να επανενωθεί μετά τον εκρηκτικό χωρισμό τους το 2009 που πυροδοτήθηκε από έναν καυγά στα παρασκήνια στο φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Reading το βράδυ της Κυριακής, ο 51χρονος Λίαμ ερμήνευσε μια σειρά από επιτυχίες των Oasis από το πρώτο άλμπουμ τους «Definitely Maybe» για να γιορτάσει την 30η επέτειό του.

Παρουσιάζοντας το «Half The World Away», ένα B-side του 1994 που παρουσιάστηκε ως τραγούδι στο sitcom «The Royle Family», είπε στους παρευρισκομένους: «Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον Νόελ f**king Γκάλαχερ».

Ο Λίαμ συνέχισε να κρατά σε αγωνία τους θαυμαστές αφιερώνοντας την απόδοση του «Cigarettes & Alcohol» στο Reading Festival σε άτομα που μισούν τους Oasis.

Το κομμάτι, που έγραψε ο μεγαλύτερος αδερφός του, ήταν το τελευταίο σινγκλ στο άλμπουμ τους το 1994 «Definitely Maybe».

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της επανένωσης των Oasis;

Καθώς έκλεινε το σετ, ο Λίαμ είπε ότι θα γίνει μια ανακοίνωση την Τρίτη στις 8:00 π.μ. Ένα σύντομο κλιπ μιας πινακίδας με το λογότυπο των Oasis προβλήθηκε σε μια μεγάλη οθόνη πάνω από τη σκηνή και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς των Λίαμ και Νόελ στο Instagram και στο X.

Το λευκό ορθογώνιο κουτί στο οποίο ένα μαύρο μπλοκ στο κέντρο είχε γραμμένη την ημερομηνία «27.08.24» στη μέση όπου συνήθως φαίνεται το όνομα του συγκροτήματος. Στη συνέχεια τρεμόπαιξε και άλλαξε σε «8 πμ».

Μια πηγή είπε στη Sun: «Ο Νόελ και ο Λίαμ δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι, αλλά θέλουν να φέρουν πίσω τους Oasis για τους θαυμαστές. Δεν γίνονται νεότεροι και η ζήτηση είναι τεράστια. Αποφάσισαν ότι ήταν τώρα ή ποτέ. Ο Noel σκέφτηκε για πολλή ώρα, αλλά τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να επιστρέψει».

«Μίλησε με τον Λίαμ στο τηλέφωνο και είναι στην ίδια σελίδα. Ξέρουν ότι αυτή η επανένωση θα μείνει στη μουσική ιστορία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, θα μπορούσαν να βγάλουν περισσότερα από 400 εκατομμύρια λίρες από την περιοδεία και τυχόν υπολειπόμενες συμφωνίες.

Έχουν υποσχεθεί στους Oasis πληρωμή 50 εκατομμυρίων λιρών για να ξεκινήσουν μια παγκόσμια περιοδεία, με τον Λίαμ να φαίνεται να επιβεβαιώνει την επανένωση.

Ο Λίαμ Γκάλαχερ

Το συγκλονιστικό ποσό λέγεται ότι έπεισε τους αντιμαχόμενους αδελφούς να θάψουν το τσεκούρι 15 χρόνια αφότου εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί στη σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια, ο Λίαμ ήθελε να επανορθώσει με τον αδερφό του και να αναμορφώσει το εμβληματικό συγκρότημα της Brit pop, αλλά ο μεγαλύτερος αδερφός του δεν ξετρελάθηκε με την ιδέα.

Αλλά μετά το διαζύγιο των 20 εκατομμυρίων λιρών του Νόελ από την πρώην σύζυγό του Σάρα ΜακΝτόναλντ πέρυσι, ο μεγαλύτερος Γκάλαχερ λέγεται ότι πείστηκε για τα οικονομικά πλεονεκτήματα της επανένωσης της μπάντας δίνοντας ραντεβού στο Γκλάστονμπερι και στο Γουέμπλεϊ το 2025.

Αναμένεται να είναι η πιο δημοφιλής περιοδεία στη βρετανική ιστορία συναυλιών, με γνώστες της βιομηχανίας να λένε ότι η συμφωνία μεταξύ των αδελφών θα τους αποφέρει 50 εκατομμύρια λίρες.

Ο Νόελ Γκάλαχερ

Ερωτηθείς στο X (πρώην Twitter) για τα προγραμματισμένα σόου των Oasis, ο Λίαμ έγραψε: «Θα τα λέμε μπροστά». Αργότερα είπε στους 3,6 εκατομμύρια ακολούθους του: «Ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η λέξη ΠΡΩΗΝ».

Οι πιθανές 10 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ το 2025 θα έσπαγαν το πρόσφατο ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ στον ίδιο χώρο.

Οι Oasis δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1990. Το συγκρότημα Britpop έγινε γνωστό με επιτυχίες όπως το Wonderwall, το Don't Look Back In Anger και το Stop Crying Your Heart Out.

Έγιναν αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στη βρετανική μουσική ιστορία πριν από τη διάλυσή τους το 2009.

Τα αδέρφια συνέχισαν να έχουν επιτυχημένες σόλο καριέρες, με τον Νόελ να πρωτοστατεί στο συγκρότημα Noel Gallagher's High Flying Birds.

Φωτογραφίες: Associated Press