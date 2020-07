Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Έκλεισε τα 50 και μοιάζει 30άρης -Άλλαξε εντελώς λουκ [εικόνα]

View this post on Instagram

Αυτό το πέρασμα κάποτε έμοιαζε τρομακτικό. Ε, δεν είναι. Είναι ωραίο να μεγαλώνεις, αρκεί να σ’ αγαπούν και ν’ αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.