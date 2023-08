Το αστρονομικό ποσό που έλαβε η Κιμ Κατράλ για να εμφανιστεί στο «And just like that» -Για μία μόλις σκηνή - iefimerida.gr

Οι φανς του «Sex and the City» ανυπομονούν για το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του spin-off, «And just like that», καθώς έρχεται μία εμφάνιση-έκπληξη.

Ο λόγος είναι το πολυαναμενόμενο cameo της Κιμ Κατράλ, της αγαπημένης «Σαμάνθα Τζόουνς», που επιστρέφει.

H 66χρονη Βρετανίδα ηθοποιός καθιερώθηκε στον εμβληματικό ρόλο της Σαμάνθα, μιας ελεύθερης, προοδευτικής γυναίκας, και αγαπήθηκε από το κοινό για τις ατάκες της.

Η Κιμ Κατράλ είχε διακόψει κάθε σχέση με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της μετά τη δεύτερη ταινία, λόγω της αντιπαλότητάς της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ωστόσο, τελικά συμφώνησε να κάνει μία και μοναδική cameo εμφάνιση στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του «And just like that».

Σύμφωνα με το Variety, η Κιμ Κατράλ γύρισε τη σκηνή για το «And Just Like That…» τον Μάρτιο χωρίς να μιλήσει ούτε να συναντήσει καν τις τρεις πρώην συμπρωταγωνίστριές της. Από ό,τι φαίνεται, η Κατράλ μίλησε μόνο με τον σκηνοθέτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις φήμες, το ποσό που εισέπραξε για μια ημέρα δουλειάς ήταν 1 εκατ. δολάρια! Οι λόγοι της διχόνοιας των τεσσάρων τηλεοπτικών φίλων φαίνεται πώς ήταν και οικονομικός, με την Κιμ Κατράλ να παίρνει το αίμα της πίσω!

Εκτός από το ποσό που «ζαλίζει», η Κατράλ έθεσε και άλλον έναν όρο για να επιστρέψει στο σόου: Να φέρουν πίσω την ενδυματολόγο Πατρίσια Φιλντ για να επιμεληθεί το styling της, ακόμη και για μία και μόνο σκηνή! Η παραγωγή έκανε δεκτό το αίτημά της.

Η παραγωγή του HBO Max φαίνεται πώς αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν μιας και η υποδοχή του σόου δεν ήταν τόσο θερμή από το κοινό.

