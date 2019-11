Κέιτλιν Τζένερ: «Ηθελα να κάνω αλλαγή φύλου από τα 40 μου»

Στο τηλεοπτικό ριάλιτι της Αυστραλίας «I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!» μετέχει η Κέιτλιν Τζένερ.

Στα 70 της χρόνια, η τρανς και πρώην ολυμπιονίκης του στίβου, συμμετέχει σε ένα ριάλιτι επιβίωσης και στο δεύτερο μόλις επεισόδιο, προχώρησε σε… αποκαλύψεις στους συμπαίκτες της. Η Κέιτλιν, σε μία κουβέντα που είχε μαζί τους για την αλλαγή φύλου, αποκάλυψε πως ήθελε να το κάνει πριν από 30 χρόνια, αλλά δίστασε.

«Ηθελα από τα 40 μου να κάνω την αλλαγή φύλου, αλλά ήταν μία περίοδος που ένοιωθα πως δεν άνηκα πουθενά. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Φορούσα γυναικεία ρούχα και οδηγούσα στη πόλη με το αυτοκίνητο», είπε αφήνοντας άφωνους τους άλλους διαγωνιζόμενους στο ριάλιτι. «Είχα μία Porsche και ένα βράδυ πριν το Halloween, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε και ήταν ο γείτονας μου. Του είπα πως πήγαινα σε πάρτι», πρόσθεσε.

Διαγωνιζόμενος είπε στη Τζένερ πως ερωτεύτηκε τη κόρη του

Οι ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων ήταν πολλές και ρώτησαν την Κέιτλιν για την πρώην σύζυγό της, αλλά και τις κόρες τους, Κένταλ και Κάιλι, αλλά και τις Καρντάσιαν. Εκεί, ένας από τους παίκτες, ο Τζέιμς Χάσκελ, γύρισε και του είπε πως είναι ερωτευμένος με την Κένταλ.

«Είχα μεγάλο έρωτα μαζί της», της είπε, με έναν άλλο παίκτη, τον Αντριου Μάξουελ, να λέει πως «οι περισσότεροι άνδρες στον πλανήτη έχουν φαντασιωθεί τις κόρες σου κάποια στιγμή!»