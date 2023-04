Βασιλικός βιογράφος: Η Κέιτ έβαλε μπλόκο στην παρουσία της Μέγκαν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου - iefimerida.gr

Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας φέρεται να μπλόκαρε την παρουσία της συννυφάδας της, δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, στη στέψη του βασιλιά Καρόλου τον επόμενο μήνα, όπως υποστηρίζει ένας επιφανής βασιλικός βιογράφος.

Μιλώντας στο GB News ο Τομ Μπάουερ, συγγραφέας του μπεστ σέλερ “Revenge: Meghan, Harry and The War Between the Windsors” («Εκδίκηση: Μέγκαν, Χάρι και ο Πόλεμος Μεταξύ των Ουίνδσορ»), υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του η δούκισσα του Σάσεξ ίσως στην πραγματικότητα να ήθελε να παραστεί στη στέψη του πεθερού της, βασιλιά Καρόλου, μαζί με τον άνδρα της, πρίγκιπα Χάρι. 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άφησε, ωστόσο, να εννοηθεί ότι το βέτο της Κέιτ αναφορικά με το που θα καθόταν η Μέγκαν - κάτι που φέρεται να απασχολούσε και τον άνδρα της - τελικά την ανάγκασε να μείνει στην Καλιφόρνια με τα δύο παιδιά των Σάσεξ, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

«Όλοι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που η Κέιτ, σε τελική ανάλυση, όπως νομίζω, εμπόδισε τη Μέγκαν να έρθει και είπε ότι “δεν θα την ήθελε εκεί σε καμία περίπτωση. Κι αν ερχόταν θα έπρεπε να καθίσει πίσω», είπε ο Μπάουερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι είναι συνταγματική σημαντική η παρουσία του Χάρι για τη βασιλική οικογένεια. Θεός φυλάξοι, αν πέθαιναν όλοι οι Κέιμπριτζ, θα είχαμε τον βασιλιά Χάρι στο θρόνο μετά τον Κάρολο, άρα πρέπει να είναι εκεί», πρόσθεσε ο συγγραφέας.

Η κόντρα Γουίλιαμ-Κέιτ με Χάρι-Μέγκαν

Η άποψη του Μπάουερ ότι η Κέιτ Μίντλετον ευθύνεται για την απόφαση να μη παραστεί τελικά η Μέγκαν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου έρχεται σε συνέχεια των εκρηκτικών αποκαλύψεων που έκανε ο πρίγκιπας Χάρι στο πολύκροτο βιβλίο του με τίτλο “Spare” («Ρεζέρβα») για τον πάγο στις σχέσεις των δύο ζευγαριών και τον καβγά στο σπίτι του αδελφού του, που φέρεται να έκανε τη δούκισσα του Σάσεξ να ξεσπάσει σε κλάματα  λίγες μέρες πριν το γάμο τους το 2018.

Προ ημερών άλλη πηγή από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι η Κέιτ ήταν «ανακουφισμένη», που η Μαρκλ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου.

«Θα ήταν ιδιαίτερα άβολο για την Κέιτ», είπε η πηγή στη Daily Mail, σημειώνοντας ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις δύο κουνιάδες λόγω του ντόρου που έχουν προκαλέσει οι διαφωνίες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ