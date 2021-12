Η Κέιτ Μίντλετον έπαιξε πιάνο για τα θύματα της πανδημίας [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε το βρετανικό κοινό παίζοντας πιάνο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ έκανε την έκπληξη στην εκδήλωση που γυρίστηκε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Η παράσταση της δούκισσας του Κέιμπριτζ αποτελούσε μέρος της εκδήλωσης «Together At Christmas», η οποία πραγματοποιήθηκε ως ένα «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που στήριξαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κέιτ Μίντλετον συνόδεψε τον τραγουδιστή Τομ Γουόκερ παίζοντας το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του «For They Who Can't Be Here».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η δούκισσα είχε την ιδέα για την παράσταση μετά από μια συνάντηση που είχε με τον Γουόκερ όταν τον άκουσε να παίζει σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση τον Οκτώβριο. Σε εκείνη την εκδήλωση για το The Forward Trust, μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο που βοηθά άτομα με εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ο Γουόκερ έπαιξε το «Leave a Light On» - ένα τραγούδι για τους αγώνες εκείνων που βιώνουν τον εθισμό. Στη συνέχεια τον προσέγγισε για να παίξει στη νέα χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, ενώ φέρεται να είχε και την ιδέα να τον συνοδεύσει παίζοντας πιάνο αφού η μουσική του της πρόσφερε «μεγάλη παρηγοριά» κατά τη διάρκεια των lockdown.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δούκισσα λέγεται ότι ήταν «αρκετά νευρική» κατά την πρώτη της πρόβα «επειδή δεν είχε παίξει με άλλον μουσικό εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε η Mirror Online. Σύμφωνα με τον ίδιο, έπρεπε να καθίσουν απέναντι ο ένας από τον άλλο για να εξασκηθούν λόγω του κορωνοϊού. Όπως είπε μάλιστα, το σχέδιο ήταν «πολύ, πολύ μυστικό».

Ενώ η Κέιτ Μίντλετον παίζει πιάνο από την παιδική της ηλικία, έπρεπε να κάνει αρκετές πρόβες. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόβαραν το τραγούδι εννέα φορές και στη συνέχεια η δούκισσα του Κέιμπριτζ συνέχισε μόνη της τις πρόβες. Στη συνέχεια έγινε η ηχογράφηση. «Νομίζω ότι ήμασταν και οι δύο πολύ νευρικοί ότι δεν θα πήγαινε καλά το σχέδιο και ο ένας από εμάς θα απογοήτευε τον άλλον ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν απολύτως υπέροχη - έσκισε», είπε ο Γουόκερ για την Μίντλετον.

Ο Γουόκερ έγραψε το τραγούδι για αυτούς που δεν βρίσκονται μαζί μας αυτή την εορταστική περίοδο, αλλά και για τους χιλιάδες ανθρώπους που θα περάσουν σε απομόνωση τα Χριστούγεννα λόγω Covid-19, και για όσους θυμούνται μέλη της οικογένειάς του που έχασαν από τον ιό ή άλλες αιτίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γουόκερ περιέγραψε τη δούκισσα ως «υπέροχο, ευγενικό και ζεστό άτομο» και την επαίνεσε για την παράσταση και τις ικανότητές της στο πιάνο, προσθέτοντας ότι ήταν μια «τρελή μέρα» για εκείνον. Σημείωσε ότι παρόλο που ήταν πολύ νευρική όταν έκαναν για πρώτη φορά πρόβα σε ένα στούντιο, έφυγε και «επένδυσε πολύ χρόνο και ενέργεια για να το κάνει σωστά».