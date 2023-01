Κέιτ Γουίνσλετ: Ενθαρρύνει αγχωμένη νεαρή δημοσιογράφο στην πρώτη της συνέντευξη [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κέιτ Γουίνσλετ βοήθησε μια αγχωμένη νεαρή δημοσιογράφο να πάρει την πρώτη της συνέντευξη.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο στούντιο με τη νεαρή δημοσιογράφο Μάρθα, για την προώθηση της νέας της ταινίας «Avatar: The Way of Water» και φρόντισε να την ενθαρρύνει, όταν εκείνη της είπε ότι έχει άγχος.

Το βίντεο έχει γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο, με τη δημοσιογράφο να ακούγεται να της λέει: «Αυτή είναι η πρώτη μου συνέντευξη», με την ηθοποιός να της απαντά «θα είναι η πιο φανταστική συνέντευξη». Στη συνέχεια τη ρωτά: «Ξέρεις γιατί; Επειδή αποφασίσαμε εμείς να είναι έτσι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το αποφασίσαμε εμείς εδώ και τώρα, θα είναι φανταστική. Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις και δεν χρειάζεται να έχεις άγχος. Όλα θα είναι καταπληκτικά, το έχεις», συνεχίζει να της λέει η σταρ.

Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και οι χρήστες του διαδικτύου μιλούν για την Κέιτ Γουίνσλετ με τα καλύτερα λόγια.