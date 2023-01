Σάλος με τα κεφάλια ζώων του Sciaparelli -Αναρτήσεις φωτιά από Τσάνταλη, Κωστέτσο, υπερασπίζεται ο Ζούλιας - iefimerida.gr

Ο οίκος Schiaparelli εγκαινίασε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις με το σόου του.

Αιτία αποτέλεσαν οι δημιουργίες που ενσωμάτωναν faux κεφάλια ζώων. Την αρχή έκανε η Κάιλι Τζένερ η οποία προκάλεσε φρενίτιδα στους φωτογράφους αλλά και στους καλεσμένους του σόου, όταν κάθισε στην πρώτη σειρά. Ακολούθησε η Σάλομ Χάρλοου που περπάτησε στην πασαρέλα με το κεφάλι λεοπάρδαλης ραμμένο στο μπούστο, μετά εμφανίστηκε η Ιρίνα Σάικ με ένα λιοντάρι και τέλος η Ναόμι Κάμπελ με μια κατάμαυρη γούνα με το κεφάλι ενός λύκου.

Ο Daniel Roseberry, δημιουργικός διευθυντής του οίκου μόδας Schiaparelli Haute Couture, εμπνεύστηκε τη συλλογή από την «Θεία Κωμωδία» του Δάντη και τους εννέα κύκλους της κόλασης – μια μεταφορά για την αμφιβολία και το δημιουργικό μαρτύριο που βιώνουν όλοι οι καλλιτέχνες, όπως έγραψε ο ίδιος στις σημειώσεις της επίδειξης. Και η έμπνευση αυτή τον οδήγησε στη δημιουργία φορεμάτων και αξεσουάρ με ακριβή αντίγραφα κεφαλιών ζώων, που μολονότι faux, θύμισαν άλλες εποχές και αποκρουστικές συνήθειες.

Φυσικά οι φωτογραφίες από το σόου Schiaparelli άρχισαν να κατακλύζουν τα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις με τους περισσότερους να καταδικάζουν τον διάσημο οίκο μόδας.

Οι αντιδράσεις στην ελληνική showbiz για το σόου του οίκου Schiaparelli

Η Κατρίνα Τσάνταλη είναι μία από εκείνους που ενοχλήθηκε με τις δημιουργίες του ιταλικού οίκου και το εξέφρασε δημόσια με αναρτησή της στα social media. Αλλωστε η ίδια είναι ιδρύτρια του «Α Little Shelter» και διακρίνεται για τη φιλοζωική της δράση.

«Κάθε φορά εκπλήσσομαι με το που φτάνει η ανθρώπινη βλακεία… Η παγκόσμια μόδα έχει ούτως ή άλλως αδιανόητη ματαιοδοξία και μέσα σε αυτήν, πολυεπίπεδη κακοποίηση ζώων. Δε γίνεται το 2023 ακόμη να μιλάμε για γούνες και δέρματα. Κασμίρ και μάλλινα που πρέπει να ξεσκιστεί το ζώο για να τα πάρουν. On top of that, παίζει παντού σήμερα ένα show (;) που προωθεί τι; Το Trophy Hunting? Φυσικά και υπάρχουν βλαμμένοι που αγοράζουν παράνομα τέτοια ζώα για να τα έχουν για τη φασούλα τους, μέχρι που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και τότε ή τα πουλάνε σε ζωολογικούς κήπους ή σε σαφάρι για Trophy Hunting. Δηλαδή, άλλοι βλαμμένοι πληρώνουν αδρά για να πάνε να πυροβολήσουν ένα λιοντάρι που έχει μάθει στην ανθρώπινη παρουσία (άρα δεν κρύβεται) και να το κάνουν χαλί ή να κρεμάσουν το κουφάρι στον τοίχο τους.» έγραψε, μεταξύ άλλων, η Κατρίνα Τσάνταλη.

Εντονη ήταν και η αντίδραση του σχεδιαστή μόδας Βασίλειου Κωστέτσου ο οποίος σχολίασε πως αυτό δεν είναι μόδα, ούτε έμπνευση.

«Αυτό ΔΕΝ είναι Μόδα! ούτε έμπνευση! Ούτε ταινία! είναι μια εικόνα! χίλιες λέξεις!…. Είναι Απλά ένας φορεμένος Εφιάλτης! Σε λίγο όπως πάνε….με αυτήν την παράφρονα λογική τους θα φοράνε ως αξεσουάρ κόσμημα και σαπούνια με το νούμερο χαραγμένο επάνω των κρεματορίων και θα λένε ο σχεδιαστής-σχεδιάστρια θέλει μέσα από αυτό να σας πει μια ιστορία ότι τα εμπνεύστηκε από τους δυστυχείς Εβραίους του Αουσβιτς! που τους έκαναν σαπούνια! Βρε άντε απο δω! activism #saveanimals ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΟΥΣΑ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΑΞΕΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΩΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΝΑ ΠΩ ΚΑΜΜΙΑ!!!!!!ΙΣΤΟΡΙΑ!», έγραψε στο μήνυμά του ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Διαφορετική είναι ωστόσο η άποψη του Βασίλη Ζούλια ο οποίος στηρίζει την επιλογή του οίκου και δεν βρίσκει τίποτα το επιλήψιμο.

«Εγώ και ο Περικλής Κονδυλάτος όχι απλά αγαπάμε τα ζώα…. τα λατρεύουμε και πάνω από όλα τα σεβόμαστε και το δείχνουμε από τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας με τα ζώα» γράφει σε ανάρτησή του στο Instagram. «Δεν αγοράζουμε ποτέ ζώα και τα κατοικίδια και των δυο μας είναι αδέσποτα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο κεφάλι της τίγρης που χρησιμοποιήθηκε στο show του οίκου Schiaparelli αλλά και σε παλαιότερο δικό του με τη Βίκυ Κουλιανού. «Η τίγρης όπως παρουσιάζεται εδώ και στις δύο περιπτώσεις Kondylatos και @schiaparelli είναι απλά ένας τρόπος για τη μόδα να τιμήσει τα ζώα...Ποιος θα σκεφτεί κυνήγι τίγρης στην εποχή μας; Σοβαρά τώρα… Και οι δύο εικόνες αφήνουν αποτύπωμα που πηγάζει από την τεράστια δημιουργική αγάπη και τον υπέρμετρο σεβασμό για όλα τα ζώα» αναφέρει ο Βασίλης Ζούλιας στην ανάρτησή του.

