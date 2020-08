Η Κατερίνα Καραβάτου χωρίς φίλτρα και ρετούς: Η ολόσωμη φωτογραφία με μπικίνι

View this post on Instagram

Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που τις βγάζεις για να τις ποστάρεις και να γράψεις #nofilter. Αλλά είναι όντως έτσι, οπότε οκ. Άρα voila, με ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα σε όλους!!