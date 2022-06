Κατερίνα Καινούργιου - Φίλιππος Τσαγκρίδης: Είναι ξανά μαζί; - iefimerida.gr

Στη Ρώμη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Το πρωί της Δευτέρας η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στο ταξίδι που έκανε και αποκάλυψε πως βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα με πρόσωπο που δεν ήθελε να μαθευτεί. Ωστόσο κατά την επιστροφή στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο συνάντησε πολλές τηλεοπτικές κάμερες και φωτογράφους, λόγω της άφιξης του Σπύρου Μαρτίκα από το Survivor και το έβαλε στα πόδια.

«Αχ αν σας πω τι έπαθα χθες. Έχω πάει τριήμερο στη Ρώμη, είπα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Δεν πήγα μόνη μου. Πήγα με κάποιον που δεν ήθελα να μαθευτεί. Στην επιστροφή μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, “δεν πιστεύω να έχει κανέναν φωτογράφο απ’ έξω από το αεροδρόμιο. Έχεις ανεβάσει φωτογραφίες από εκεί, δε θέλω”. Λέω: “όχι, ηρέμησε”.

Πάω να βγω εγώ χαλαρή, μόνη μου με τη βαλίτσα και βλέπω την κάμερά μας και έναν φωτογράφο πάνω μου. Λέω “σας παρακαλώ μη με τραβάτε” και αρχίζω και τρέχω. Πίστευα ότι είχαν έρθει για μένα. Παίρνω τον Γιάννη τηλέφωνο και του λέω, “καλά είναι δυνατόν; Θα με περάσει ο άνθρωπος για τρελή, ότι έφερα κάμερα να τραβήξω τον εαυτό μου, να στήσω θέματα” και κάτι τέτοια. Και μου λέει, “δεν ήταν για σένα οι κάμερες, έρχεται ο Μαρτίκας”. Μην σας τα πολυλογώ καμία κάμερα για μένα, τζάμπα έπαθα υστερίες», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Τώρα δημοσίευμα της εφημερίδας On time υποστηρίζει πως η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στην Ρώμη με τον πρώην σύντροφό της Φίλιππο Τσαγκρίδη, με τον οποίο χώρισε το περασμένο φθινόπωρο.

Κατερίνα Καινούργιου - Φίλιππος Τσαγκρίδης: Επανασύνδεση για το πρώην ζευγάρι

Σύμφωνα με την εφημερίδα ON time, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Φίλιππος Τσαγκρίδης ταξίδεψαν με το ίδιο αεροπλάνο, αλλά έφτασαν χωριστά στο αεροδρόμιο και πέρασαν το check in με διαφορά ώρας. «Κινήθηκαν πολύ προσεκτικά, γιατί δεν θέλουν να δώσουν λαβές για νέα δημοσιεύματα. Και αυτό ισχύει και για τους δυο», αναφέρει πηγή στην ON time.