Ανελέητα καρφιά της Βίκυς Καγιά στην Ελενα Χριστοπούλου -Της κλείνει την πόρτα του Star

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε για όλους και για όλα η Βίκυ Καγιά. Μάλιστα, δεν δίστασε να πει πως σε περίπτωση που γίνει τρίτος κύκλος GNTM, δεν θα βρίσκεται η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς έχει πάει σε άλλο πρόγραμμα και άλλο κανάλι.

«Η διάθεση του καναλιού είναι να δούμε ξανά το GNTM. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε για τίποτα ακόμα, ούτε καν για το μπάτζετ. Από ό,τι ξέρω η κριτική επιτροπή θα είναι η ίδια. Θα αστειεύεστε που δεν ήθελα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην επιτροπή. Ναι και την πρώτη χρονιά είχα θέσει βέτο για τον Δημήτρη. Όλο ασκώ βέτο… Τι προβλήματα έχω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ηλιάνα, ίσα ίσα που φέτος συνεργαστήκαμε όλοι πολύ αρμονικά. Προσωπικά σαν Βίκυ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν συνεργάτη μου. Από εκεί και πέρα, αν έχουν κάποια μεταξύ τους συμφωνία που εγώ δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι.», ανέφερε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

Όταν όμως ρωτήθηκε για το αν θα δούμε ξανά την Έλενα Χριστοπούλου στο GNTM, η απάντηση της Βίκυς Καγιά ήταν: «Δεν μπορούμε (να την ξαναδούμε) γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Δεν νομίζω να γίνεται να επιστρέψει, όποιος φεύγει από το STAR δεν επιστρέφει. Όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα προσωπικά με την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά οποιοσδήποτε φεύγει δεν γυρνάει στο κανάλι.

Την έχω δει την Έλενα Χριστοπούλου στο My style rocks, είναι μετρημένη, όπως πρέπει να είναι. Το My style rocks δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, δεν είναι του στυλ μου να λέω άσχημα πράγματα. Απλώς δεν μου αρέσει σαν concept. Τα κορίτσια στο My style rocks δεν μου αρέσουν», ανέφερε η Βίκυ Καγιά πετώντας το ένα «καρφί» μετά το άλλο.

Δείτε τις δηλώσεις της Βίκυς Καγιά:

