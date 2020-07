Τι συμβαίνει με τον Κάνιε Γουέστ; Ισχυρίζεται πως η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να τον βάλει σε ψυχιατρείο

Φόβους για την ψυχική υγεία του έχουν προκαλέσει μια σειρά από tweets του Κάνιε Γουέστ, στα οποία αναφέρει πως η σύζυγός του ετοιμάζεται να τον κλείσει σε ψυχιατρείο και πως η Κρις Τζένερ -η πεθερά του- είναι έξαλλη μαζί του.



Ο 43χρονος ράπερ έκανε μια σειρά από ομολογουμένως ασυνήθιστες αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Twitter χθες το βράδυ, τις οποίες ωστόσο διέγραψε μετά από μία ώρα περίπου. Και μάλιστα, μόλις 24 ώρες μετά την ομιλία του στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ, στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλυψε δημόσια πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Κιμ Καρντάσιαν, είχαν σκεφτεί να κάνει έκτρωση η διάσημη τηλεπερσόνα όταν ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τη Νορθ.



Μετά την ομιλία του, διάφορες πηγές ισχυρίστηκαν πως η Κιμ Καρντάσιαν σκέφτηκε να τον χωρίσει αν δεν αποσύρει την προεδρική υποψηφιότητά του και πως ήταν «έξαλλη» μαζί του που μίλησε στο κοινό για την 7χρονη κόρη τους.

Τι έγραψε στα tweets του ο Κάνιε Γουέστ

«Η Κιμ προσπάθησε να πετάξει για το Γουαϊόμινγκ με έναν γιατρό για να έρθει να με κλειδώσει, όπως στην ταινία "Τρέξε", γιατί έκλαψα όταν αναφέρθηκα στη σωτηρία της ζωής της κόρης μας χθες», έγραψε ο Κάνιε Γουέστ σε ένα από τα διαγραμμένα, πλέον, tweet του.

Το διαγραμμένο tweet του Κάνιε Γουέστ, όπου λέει πως η σύζυγός του προσπάθησε να τον πάρει με γιατρό για να τον κλείσει σε ψυχιατρείο

Σε άλλα tweets, τα οποία επίσης έχουν διαγραφεί, μίλησε απευθυνόμενος στην Κιμ Καρντάσιαν και τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, λέγοντας πως μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του στο ράντσο στο Γουαϊόμινγκ όπου ζει, προσθέτοντας πως δεν θέλει την πεθερά του να μπλέκεται με τα τέσσερα παιδιά του. «Κρις, μην παίζεις μαζί μου. Εσύ και η ηρεμία σου δεν επιτρέπονται να είναι με τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσετε να με κλειδώσετε», είπε, αναφερόμενος προφανώς, εκτός από την Κρις Τζένερ, στον σύντροφό της, Κόρεϊ Γκαμπλ.





Σε αυτό το tweet, ο Κάνιε Γουέστ φοβάται πως η πεθερά του θέλει να τον κλείσει σε ψυχιατρείο και δεν τη θέλει να είναι με τα παιδιά του

Ο Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε επίσης και στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», λέγοντας πως αγαπούσε πολύ τη σύζυγό του και ήθελε η οικογένειά του να ζει μαζί του, παρά να γυρίζουν το σόου.

Ο Κάνιε Γουέστ ισχυρίζεται πως η ταινία «Get Out» είναι γραμμένη γι' αυτόν

Ανησύχησαν οι θαυμαστές του Κάνιε Γουέστ

Φυσικά, πολλοί από τους θαυμαστές του εξέφρασαν την ανησυχία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το ξέσπασμα του ράπερ. «Το θέμα με τον Κάνιε Γουέστ δεν είναι αστείο. Είτε το κάνει για δημόσιες σχέσεις είτε έχει σοβαρά ψυχικά ζητήματα, και το να γελάει κανείς με αυτά και να κάνει αστεία, δεν είναι σωστό. Όπως και να έχει, αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά των social media», έγραψε ο ηθοποιός Ντέβον Σάβα. «Ο Κάνιε χρειάζεται προσευχή και βοήθεια», ανέφερε η Μασίκα Καλίσα, επικεφαλής της Khari Barbie Beauty και πρόσθεσε: «Η ψυχική ασθένεια δεν είναι αστείο. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βοηθήσεις κάποιος που πιστεύει ότι δεν χρειάζεται βοήθεια. Είναι σχεδόν αδύνατο. Προσθέστε στο γεγονός ότι έχει ένα απεριόριστο ποσό χρημάτων, πρόσβασης και πόρων. Καταδίκη. Προσευχηθείτε για τον Κάνιε Γουέστ».

Ο Κάνιε Γουέστ με τα 4 παιδιά του

Ο Έλον Μασκ πάντως, φίλος του Κάνιε Γουέστ, έσπευσε να διαβεβαιώσει τους θαυμαστές του πως είναι πολύ καλά στην υγεία του. «Μιλήσαμε πριν από μία ώρα. Μια χαρά μου φάνηκε», έγραψε στο Twitter.

Ποια είναι η άποψη της Κιμ Καρντάσιαν για τα όσα είπε στην προεκλογική του εκστρατεία;

Νωρίτερα χθες, πριν από την «κατάρρευσή» του στο Twitter, μια πηγή της οικογένειας Καρντάσιαν δήλωσε στη The Sun πως «η Κιμ θέλει να εγκαταλείψει τον προεκλογικό αγώνα ο Κάνιε και του είπε πως, εάν δεν τον κάνει, μπορεί να τον χωρίσει». Η πηγή είπε πως η διάσημη τηλεπερσόνα «έμεινε κάγκελο» όταν ο Κάνιε Γουέστ ανέβηκε στη σκηνή και κλαίγοντας αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε το ζευγάρι για τις αμβλώσεις, προτού τελικά αποφασίσουν να κρατήσουν την κόρη τους.



Όπως ανέφερε η πηγή, ο ράπερ είπε αργότερα στην Κιμ Καρντάσιαν και στη μητέρα της πως «ο μόνος λόγος που τα είπε όλα αυτά ήταν επειδή ήξερε ότι χρειαζόταν κάτι μεγάλο για να τραβήξει την προσοχή στην προεκλογική του εκστρατεία». Ο Κάνιε Γουέστ της είπε πως «θα έπρεπε να γνωρίζει ήδη πώς παίζεται το παιχνίδι».



Πηγές ανέφεραν στο TMZ πως η οικογένεια Καρντάσιαν «σοκαρίστηκε» από την προσωπική αποκάλυψη και πιστεύει πως «χρειάζεται απεγνωσμένα επαγγελματική βοήθεια» γι’ αυτό που ισχυρίζονται πως είναι ένα διπολικό επεισόδιο.