Κάνιε Γουέστ: Εδειχνε γυμνές φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν και πορνό στους υπαλλήλους της Adidas - iefimerida.gr

Ο Κάνιε Γουέστ έδειχνε γυμνές φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν στα γραφεία της Adidas στους υπαλλήλους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Rolling Stone.

Μερικοί υπάλληλοι που εργάζονταν στην Adidas, στην εταιρεία παπουτσιών Yeezy του Γουεστ, είπαν στο Rolling Stone ότι ο Κάνιε Γουέστ τους έδειξε γυμνές φωτογραφίες της τότε συζύγου του.

Ένας υπάλληλος λέει ότι ο Κάνιε του έδειξε μια ξεκάθαρη φωτογραφία της Κιμ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για δουλειά το 2018 -φέρεται να έβγαλε το τηλέφωνό του και να είπε: «Η γυναίκα μου μόλις μου το έστειλε αυτό». Ο υπάλληλος είπε ότι η εικόνα ήταν πολύ αποκαλυπτική και προσωπική.

Άλλος υπάλληλος ισχυρίζεται ότι ο Κάνιε Γουέστ έδειξε στη δημιουργική ομάδα του Yeezy ένα βίντεο της Κιμ την ίδια χρονιά. Ένα άλλο μέλος αυτής της ομάδας το επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι δεν δίσταζε να δείξει ακατάλληλο υλικό ή να μιλήσει για προσωπικά θέματα που θα έπρεπε να είχαν μείνει ιδιωτικά.

Επιστολή προς την ηγεσία της Adidas υπέγραψαν υπάλληλοι λόγω της συμπεριφοράς του Κάνιε Γουέστ

Μερικοί υπάλληλοι υπέγραψαν μια ανοιχτή δήλωση για ανώτερα στελέχη της Adidas, με τίτλο "The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership" (Η αλήθεια για το Yeezy: Μια πρόσκληση για δράση για την ηγεσία της Adidas), στην οποία κατηγόρησαν την εταιρεία ότι δεν έδωσε σημασία στη συμπεριφορά αυτή.

Σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους, ο Κάνιε συζητούσε συχνά για πορνό και έδειχνε ακατάλληλα βίντεο κατά τη διάρκεια συναντήσεων προσωπικού, έδειχνε πολύ προσωπικές φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν σε συνεντεύξεις εργασίας, ακόμη και δικά του βίντεο στα οποία φαινόταν να κάνει σεξ με γυναίκες.

«Μου έδειξε βίντεο με την Φραντσέσκα Λι, μια γυμνή πορνοστάρ, με ένα ερωτικό βοήθημα να κάνει άγριο σεξ με μια άλλη κοπέλα», δήλωσε ένας πρώην συνεργάτης στο Rolling Stone. «Μου είπε: 'Τι γνώμη έχεις γι' αυτό; Δεν γελούσε καθόλου”». Ένας υπάλληλος είπε ότι ο Κάνιε έλεγε ότι θέλει να φτιάξει αθλητικό παπούτσι με το οποίο θα μπορούσε να κάνει σεξ. «Ένα παπούτσι που θα σου άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελες να έχεις μια στενή σχέση μαζί του» έλεγε, σύμφωνα με πρώην υπάλληλο.

