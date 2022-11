Η Καμίλα έκανε την πρώτη της συνάντηση στο Μπάκιγγχαμ ως βασίλισσα -Ποιον υποδέχθηκε - iefimerida.gr

Η Καμίλα ως «βασιλική σύζυγος» πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση στο παλάτι του Μπάκιγγχαμ.

Η σύζυγος του Βασιλιά Καρόλου συναντήθηκε με τον διακεκριμένο συγγραφέα Τζόζεφ Κοέλιο και συνομίλησαν στο Regency Room στο παλάτι του Μπάκιγχαμ το πρωί της Πέμπτης.

Τα αναγνωρισμένα έργα του θεατρικού συγγραφέα και συγγραφέα παιδικών βιβλίων Κοέλιο περιλαμβάνουν τα βιβλία με εικόνες Luna Loves, τη σκοτεινή σειρά Fairy Tales Gone Bad και το νεανικό μυθιστόρημα The Girl Who Became A Tree (Το κορίτσι που έγινε δέντρο).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς ήταν η Καμίλα στην πρώτη της συνάντηση

Μια χαμογελαστή Καμίλα απεικονίστηκε στις φωτογραφίες. Η βασιλική σύζυγος, φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο και μαύρο γιλέκο το οποίο κοσμούσε μια παπαρούνα και η οβάλ καρφίτσα art deco από ορυκτό κρύσταλλο και διαμάντια της βασίλισσας μητέρας, την οποία φοράει τακτικά. Στο πλευρό της πολύ χαμογελαστός ήταν και ο συγγραφέας Τζόζεφ Κοέλιο.

«Η βασίλισσα εδώ και χρόνια τιμούσε τη χαρά της ανάγνωσης και προωθούσε τη σημασία της λογοτεχνίας» αναφέρει η ανάρτηση στο Instagram.

Η Καμίλα είναι λάτρης της λογοτεχνίας και μάλιστα έχει δημιουργήσει τη δική της διαδικτυακή λέσχη βιβλίων, το «The reading room».