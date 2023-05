Στο δρόμο για τις κάλπες οι celebrities το έριξαν στις selfies [εικόνες] - iefimerida.gr

Στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ταξίδεψαν πολλές αγαπημένες Ελληνίδες celebrities με την ευκαιρία των εκλογών, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να στείλουν το δικό τους μήνυμα κατά της αποχής.

Στις σχετικές αναρτήσεις που έκαναν μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα social media, αγαπημένα πρόσωπα της showbiz μοιράστηκαν χαμογελαστές φωτογραφίες τους από την ώρα που ψήφιζαν, στέλνοντας παράλληλα η κάθε μία το δικό της μήνυμα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το μήνυμά της για τις εκλογές 2023

Μέχρι τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε η Σίσσυ Χρηστίδου, προκειμένου να ψηφίσει.

Στη σχετική ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια ποζάρει χαμογελαστή και στέλνει μήνυμα κατά της αποχής, γράφοντας: «Decisions are made by those who show up! Let’s VOTE!» (σ.σ. «Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτούς που εμφανίζονται! Ας ψηφίσουμε!).

Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς για τις εκλογές

Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε μέχρι τη γενέτειρά της, το Κιλκίς, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους story στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ψηφίζει.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στην Τρίπολη Αρκαδίας για να ψηφίσει

Στην Τρίπολη Αρκαδίας, τον τόπο καταγωγής της, βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα.

Στο σχετικό στιγμιότυπο που μοιράστηκε στα social media η ίδια ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του πατέρα της.

Βάσω Λασκαράκη: Στην Κρήτη με την ευκαιρία των εκλογών

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε στην αγαπημένη της Κρήτη, στο πλευρό του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου.

«Στον δρόμο για την κάλπη είπαμε να φωτογραφηθούμε …όπως λέει κ ο άντρας μου τι Τοσκάνη τι Χαράκι», έγραψε η δημοφιλής ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.

Νάντια Μπουλέ: Στο χωριό για εκλογές και ονομαστική γιορτή

Στο χωριό της, τον Σίμο Πυλλήνης στην Ορεινή Ναυπακτία ταξίδεψε η Νάντια Μπουλέ, προκειμένου να ψηφίσει.

«Στο χωριό για τις εκλογές και για την ονομαστική γιορτή! Χρόνια πολλά συνονόματοι, υγεία σε όλους», έγραψε στη σχετική ανάρτησή της της η παρουσιάστρια.

Ευγενία Σαμαρά: Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη

Ταξίδι στην συμπρωτεύουσα για την Ευγενία Σαμαρά, η οποία βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ψηφίσει.

Έρρικα Πρεζεράκου: Στη Μάνη για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα

Η Έρρικα Πρεζεράκου ταξίδεψε στη Μάνη, με την ίδια να αναρτά στιγμιότυπο όπου καταγράφεται να ασκεί το εκλογικό της δικαίωμα.

Λάουρα Νάργες: Ψήφος και εφορευτική επιτροπή

Η Λάουρα Νάργες βρέθηκε στον Λιθότοπο για να ψηφίσει, ενώ όπως ενημέρωσε η ίδια με ανάρτησή της, ήταν και εφορευτική επιτροπή.

