Καλόγρια - νικήτρια του ιταλικού The Voice άλλαξε ζωή και έγινε σερβιτόρα [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια καλόγρια που προκάλεσε αίσθηση με το ταλέντο της στο τραγούδι και κέρδισε την ιταλική εκδοχή του The Voice, εξέπληξε ξανά το κοινό, αφού ανακοίνωσε ότι πλέον είναι σερβιτόρα στην Ισπανία.

Η αδελφή Cristina Scuccia από τη Σικελία, σόκαρε τους κριτές, συμπεριλαμβανομένης της αείμνηστης Raffaella Carrà, κατά τη διάρκεια της τυφλής οντισιόν για το σόου το 2014, ερμηνεύοντας με ενθουσιασμό το τραγούδι No One της Alicia Keys. Αφού συνειδητοποίησε ότι η απίστευτη φωνή ανήκε σε μια καλόγρια, η Carrà, η οποία πέθανε πέρυσι, δήλωσε: «Δεν μπορούσα να μιλήσω για αρκετά λεπτά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Scuccia, η οποία εκείνη την εποχή ήταν μεταξύ των μοναχών στο μοναστήρι Ursuline Sisters of the Holy Family στο Μιλάνο, κέρδισε το σόου εκείνο το καλοκαίρι με την ερμηνεία της στο What a Feeling, το τραγούδι-θέμα της ταινίας Flashdance. Αργότερα δημιούργησε ένα άλμπουμ, το οποίο χάρισε στον Πάπα Φραγκίσκο, που περιλάμβανε μια διασκευή του Like a Virgin της Madonna.

Πώς ανακοίνωσε την απόφαση της

Το ταλέντο της προσέλκυσε μάλιστα τον έπαινο ορισμένων Ιταλών καρδιναλίων, αλλά οκτώ χρόνια μετά η 34χρονη Scuccia ανακοίνωσε σε ιταλική εκπομπή πριν από λίγες μέρες ότι εγκατέλειψε τη μοναχική ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντυμένη με ψηλοτάκουνα και κόκκινο παντελόνι, με τρυπημένη μύτη και μακριά σκούρα μαλλιά, δήλωσε στην εκπομπή Verissimo: «Πιστεύω ότι πρέπει να ακούτε την καρδιά σας με θάρρος. Η αλλαγή είναι σημάδι εξέλιξης, αλλά είναι πάντα τρομακτική, γιατί είναι πιο εύκολο να αγκιστρωθεί κανείς στις βεβαιότητές του παρά να αμφισβητήσει τον εαυτό του. Υπάρχει σωστό ή λάθος;».

Η Scuccia δήλωσε ότι η αποχώρηση από τη μοναχική ζωή-μια απόφαση που την βοήθησε να επεξεργαστεί ένας ψυχολόγος- δεν σημαίνει ότι απαρνήθηκε την πίστη της και ότι εξακολουθεί να κυνηγάει το όνειρό της για καριέρα στη μουσική.

«Επέλεξα να ακολουθήσω την καρδιά μου χωρίς να σκέφτομαι τι θα έλεγαν οι άνθρωποι για μένα», πρόσθεσε. «Έκανα ένα άλμα πίστης και ανησυχούσα μήπως καταλήξω κάτω από μια γέφυρα, το επαναλάμβανα πάντα αυτό στον ψυχολόγο μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Scuccia δήλωσε ότι ζει πλέον «με ένα χαμόγελο» στην Ισπανία, όπου εργάζεται ως σερβιτόρα.

«Η Κριστίνα έφτασε σε τόσο υψηλά επίπεδα φήμης - δέχτηκε τηλεφωνήματα από όλο τον κόσμο - αλλά και κάποια κριτική, η οποία πιθανώς την άφησε σε κατάσταση σύγχυσης», δήλωσε εκκλησιαστική πηγή.

«Η αποχώρησή της ήταν δική της απόφαση, αφού εμφανίζεσαι τόσο πολύ στην τηλεόραση, ίσως χάνεις λίγο την πυξίδα σου. Ήταν νέα και βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση».