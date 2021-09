Ποιοι καλλιτέχνες άλλαξαν το όνομά τους ενώ ήταν ήδη διάσημοι | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο ράπερ και επιχειρηματίας Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε νομική διαδικασία για να αλλάξει και επισήμως το όνομά του σε «Ye».

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο ράπερ είχε ανακοινώσει ότι επέλεξε να τον προσφωνούν Ye, όπως είναι και ο τίτλος ενός δίσκου του.

Όμως ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) δεν είναι ο πρώτος σταρ που αλλάζει το όνομά του, ενώ έχει ήδη γίνει διάσημος. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που υιοθέτησαν νέα ψευδώνυμα, αφού η καριέρα τους είχε ήδη ξεκινήσει.

Prince

Το 1993, ο Prince ήταν στο αποκορύφωμα της φήμης του όταν άλλαξε το όνομά του σε ένα περίτεχνο σύμβολο που σήμαινε αγάπη.

Καθώς κανείς δεν μπορούσε να προφέρει το νέο όνομα, έγινε γνωστός, για κάποιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, ως The Artist Formerly Known as Prince (Ο καλλιτέχνης που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Prince).

Ο αείμνηστος τραγουδιστής, τραγουδοποιός άλλαξε το όνομά του λόγω διαφωνιών με τη δισκογραφική Warner Bros. Όταν έληξε το συμβόλαιό του με τη Warner Bros και έγινε ανεξάρτητος καλλιτέχνης, πήρε ξανά το παλιό του όνομα.

Diddy

Ο ράπερ και παραγωγός και επιχειρηματίας, Diddy άλλαζε για ένα διάστημα τόσο συχνά όνομα, όσο αλλάζουν και οι εποχές του χρόνου. Το όνομά του ήταν Puffy, έγινε Puff Daddy, μετά P Diddy και Diddy. Το πραγματικό του όνομα είναι Σον Τζον Κομπς και Sean John είναι το brand ενδυμάτων, του οποίου είναι ιδιοκτήτης.

Ωστόσο, το 2017, ο ράπερ και μεγιστάνας έγραψε στο Twitter: «Αποφάσισα να αλλάξω ξανά το όνομά μου. Το νέο μου όνομα είναι “ Love aka Brother Love”».

Τον περασμένο Μάιο ανακοίνωσε ότι άλλαξε το μεσαίο όνομά του από John σε Love και ανάρτησε φωτογραφία της νέας του ταυτότητας στον λογαριασμό του στο Instagram.

Drake

O ράπερ Drake ήταν κάποτε ηθοποιός και το όνομά του ήταν Όμπρι Γκράχαμ. Ήταν γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά του 2001 «Degrassi: The Next Generation».

Ο ρόλος του σταμάτησε να υπάρχει όταν οι παραγωγοί διαπίστωσαν πως ασχολείται με τη μουσική και του απηύθυναν τελεσίγραφο να εγκαταλείψει τα σχέδιά του ή να αποχωρήσει από τη σειρά.

Κέιτι Πέρι

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια χριστιανικής μουσικής, Κέιτι Χάντσον. Το πρώτο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2001 με αυτό το όνομα.

Έξι χρόνια αργότερα προχώρησε σε συμφωνία με την Capitol Records και δεν ήθελε να την συγχέουν με την ηθοποιό Κέιτ Χάντσον. Για το λόγο αυτό επέλεξε το επίθετο της μητέρας της.

Λάνα Ντελ Ρέι

Όταν η Λάνα Ντελ Ρέι (Lana Del Rey) ήταν στην αρχή της καριέρας της το 2007, χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Λίζι Γκραντ (Lizzie Grant), το οποίο προερχόταν από το πραγματικό της όνομα Elizabeth Woolridge Grant. Κυκλοφόρησε δύο EP, ωστόσο η ομάδα των μάνατζέρ της αποφάσισε αλλαγή του ονόματος σε Lana Del Rey όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 2010.

Τζον Λέτζεντ

Το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή - μουσικού είναι John Roger Stephens. Το John Legend είναι παρατσούκλι με το οποίο άρχισαν να τον αποκαλούν φίλοι του, μεταξύ άλλων και ο Kanye West, και έγινε τελικά το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο.

