Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε η Κάιλι Τζένερ στο Instagram -Πριν από 9 χρόνια, σαν να βλέπεις άλλον άνθρωπο

Η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε η Κάιλι Τζένερ στο Instagram το 2011, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και πολύς κόσμος δυσκολεύτηκε να την αναγνωρίσει.

Η 23χρονη σήμερα Τζένερ, γνωστή για τις σέξι πόζες της στο διαδίκτυο, φορώντας ρούχα διάσημων σχεδιαστών, με άψογο μακιγιάζ και συνεχώς διαφορετικά μαλλιά, δε θυμίζει σε τίποτα το κορίτσι στη φωτογραφία που «ανέσυρε» και δημοσιοποίησε το TikTok.

Όμως, η πρώτη ανάρτηση της Κάιλι Τζένερ στο Instagram, είναι μια σέλφι στην οποία δείχνει μια πολύ διαφορετική πλευρά της. Τότε ήταν απλά ένα 14χρονο απλό κορίτσι με φρέσκο πρόσωπο, που φορά ένα ριγέ φούτερ κι ένα ζευγάρι γυαλιά, ενώ έχει τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά που ποζάρει με νάζι στην κάμερα.

Το στιγμιότυπο, το οποίο είχε ως λεζάντα ένα απλό «γεια», συγκέντρωσε εντυπωσιακά 17.000 like, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στα επτά εκατομμύρια που έχει λάβει μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της.

Η αγνώριστη Κάιλι Τζένερ στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram

Όπως αναφέρθηκε, η φωτογραφία δημοσιεύθηκε σε ένα βίντεο του TikTok, το οποίο έχει προβληθεί 72.000 φορές, αφού ένας μεγάλος θαυμαστής της, πήγε πίσω σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις της, για να βρει την πρώτη.

Η Κάιλι Τζένερ έχει αλλάξει πολύ από τότε που ήταν μικρό κορίτσι

Η έφηβη τότε Κάιλι Τζένερ, δε θυμίζει σε τίποτα, την πάμπλουτη σήμερα επιχειρηματία, με τα πανάκριβα σπίτια και αυτοκίνητα, τα ιδιωτικά τζετ και τις πολυτελείς διακοπές.

Η μικρότερη αδερφή της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ, μεγάλωσε μέσα στο ριάλιτι της οικογένειά της «Keeping Up With The Kardashians», το οποίο ξεκίνησε το 2007, όταν η Κάιλι Τζένερ ήταν μόλις δέκα ετών.

Το μοντέλο – επιχειρηματίας που έχει ένα παιδί, τη Στόρμι, παραδέχτηκε ότι έκανε πλαστική στα χείλη για να ενισχύσει τη φυσική της ομορφιά. Σε ένα επεισόδιο του KUWTK, παραδεχόμενη πως είχε γεμίσει τα χείλη της: «Έχω κάνει προσωρινό γέμισμα χειλιών, είναι απλώς μια ανασφάλεια μου και είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Θέλω να παραδεχτώ ότι πείραξα τα χείλη μου, αλλά οι άνθρωποι βιάζονται να με κρίνουν για όλα».

Στην Κάιλι Τζένερ δεν άρεσε που είχε λεπτά χείλη / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello



Η ίδια ξήγησε ποιος ήταν ο λόγος που την έκανε να πάρει αυτή την απόφαση, λέγοντας: «Ήμουν 15 ετών και είχε ανασφάλεια για τα χείλη μου… Είχα πραγματικά μικρά χείλη. Σε ένα από τα πρώτα μου φιλιά, ένας μου είπε “δεν πίστευα ότι θα φιλούσες καλά γιατί έχεις τόσο μικρά χείλη. Το πήρα πολύ βαριά».

Η Κάιλι Τζένερ ωστόσο, δεν είναι η μόνη από την οικογένεια που έχει καταφύγει σε πλαστικές επεμβάσεις και έχει γίνει αγνώριστη. Τόσο οι διάσημες αδερφές της, όσο και η μητέρα της, οφείλουν την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στους πλαστικούς τους χειρουργούς. Μάλιστα, έχουν επέμβει τόσο πολύ, που έχουν γίνει αγνώριστες.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της και οι εντυπωσιακές δεξιότητες στο μακιγιάζ, τη βοήθησαν να χτίσει ένα επιτυχημένο brand, το Kylie Cosmetics, ενώ την ακολουθούν περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι στο Instagram. Αλλά δεν ξεχνά από πού προήλθε, καθώς συχνά μοιράζεται με τους θαυμαστές της, στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία.

Φέτος, η Κάιλι Τζένερ, που ντύθηκε ως Power Ranger για το Halloween, ανέβασε μια φωτογραφία με την αδελφή της Κένταλ και τη μαμά τους Κρις Τζένερ, καθώς οι τρεις τους ήταν ντυμένες ως πειρατίνες, όταν ήταν παιδί.