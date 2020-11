Το χρυσό σορτσάκι της Κάιλι Μινόγκ που έγραψε ιστορία -Εκανε τους πάντες να παραμιλάνε [βίντεο]

Ιούνιος 2000. Η νέα χιλιετία έχει μπει εδώ και κάτι μήνες και όλοι χορεύουν στους ρυθμούς του «Spinning Around». Η μικροσκοπική τραγουδίστρια από την Αυστραλία Κάιλι Μινόγκ, έχει κάνει δυναμικό comeback.

Όλοι μιλούσαν γι' αυτήν και το μικροσκοπικό χρυσό σορτσάκι που φορούσε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο και αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η Κάιλι Μινόγκ πιο σέξι από ποτέ, με ασορτί χρυσά πέδιλα και ένα αποκαλυπτικό τοπ Στέλλα Μακάρτνεϊ, χορεύει όλο νάζι και αισθησιασμό και τρελαίνει τους θαυμαστές της. Σε αυτό, σίγουρα συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό, το καυτό κοντό σορτάσκι που φορούσε. Πώς προέκυψε όμως αυτή η ενδυματολογική επιλογή;

Με τους πάγκους από φρούτα και φτηνά οικιακά είδη, η αγορά North End Road στο Δυτικό Λονδίνο δεν φημίζεται για τη διάσημη πελατεία της. Προμήθευσε όμως ένα ρούχο στην Κάιλι Μινόγκ, που θα ζήσει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας για πάντα: Ένα λαμέ χρυσό, σέξι σορτσάκι.

Το κοντό σορτς αγοράστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90 για λιγότερο από ένα πακέτο τσίχλες, από τη μακροχρόνια φίλη της τραγουδίστριας, την καλλιτέχνιδα Κατερίνα Τζεμπ, ενώ οι δύο ψώνιζαν μαζί.

«Αυτή και εγώ λατρεύουμε τις υπαίθριες αγορές και τα vintage ρούχα - όλα τα μέρη που μπορείς να βρεις πραγματικά ασυνήθιστα πράγματα που κανείς δεν έχει», δήλωσε η Τζεμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο CNN. «Το είδα και είπα, "Δώσε μου 50 σεντ, τo παίρνω για εσένα”. Το έβαλε όταν φτάσαμε στο σπίτι και ήταν τέλειο. Τους φόρεσε για ένα φανταχτερό πάρτι λίγο αργότερα».

«Ο στυλίστας μου πρότεινε να το φορέσω στο βιντεοκλίπ και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία», είπε η ίδια η Κάιλι Μινόγκ μιλώντας στη Vogue.

Και κάπως έτσι, το διάσημο σορτσάκι, «ξεθάφτηκε» από το πίσω μέρος του συρταριού εσωρούχων της Κάιλι Μινόγκ για το βίντεο "Spinning Around" το 2000, προκαλώντας πανδαιμόνιο. Οι βρετανικές ταμπλόιντ είχαν πάθει εμμονή με τα οπίσθια της, τόσο που έκαναν εκστρατεία για να καταχωρηθούν ως Παγκόσμια Κληρονομιά, στην κατηγορία τοποθεσίας εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.

Τo hotpants έγινε για την Κάιλι Μινόγκ, αυτό που είναι το κωνικό σουτιέν για τη Μαντόνα. Μπορεί από μόνο του το σορτς να είναι σέξι, αλλά η Αυστραλέζα τραγουδίστρια, το απογείωσε. Μετέτρεψε αυτό το φθηνό, απογευματινό ρούχο, σε ένα βραδινό κομμάτι για κλαμπ, με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο και τον αυθορμητισμό της, που αποτελεί μέρος της γοητείας της. «Είναι τόσο ελεύθερη όσο ένα πουλί σε αυτά τα πράγματα», είπε η Τζεμπ. «Πρόκειται για απελευθέρωση, δεν είναι χυδαίο. Αυτό το σοτς είναι iconic, είναι μέρος της ιστορίας της ποπ».

Το "Spinning Around" ήταν η απρόσεκτη επιστροφή της Κάιλι Μινόγκ στην ποπ σκηνή. Μετά από μερικά χρόνια indie μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της μπαλάντας με τον Νικ Κέιβ που σε στοιχειώνει “Where The Wild Roses Grow”, το κομμάτι ήταν μια έκρηξη τριών λεπτών από γυαλιστερή αισιοδοξία της χιλιετίας που έγινε το πρώτο της Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια δεκαετία.

Ολοκλήρωσε εκείνο το έτος φτάνοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και επέστρεψε στην κορυφή των charts με το επόμενο single της "Can't Get You Out of My Head", ένα δυναμικό χορευτικό κομμάτι, που έφτασε Νο.1 σε περισσότερες από 40 χώρες και έγινε το πιο επιτυχημένο της single όλων των εποχών. Και για άλλη μια φορά, προκάλεσε αίσθηση με αυτό που φορούσε: μια λευκή ολόσωμη jumpsuit με κουκούλα, η οποία αφήνει κάποια μέρη του σώματός της ακάλυπτα.

Η ικανότητα της Κάιλι Μινόγκ να “τα σπάει” με οτιδήποτε φορέσει, της επέτρεψε να γίνει ενδυματολογικός χαμαιλέοντας για πάνω από τρεις δεκαετίες τώρα, με μια ανήσυχη ντουλάπα που ταιριάζει στη νοοτροπία της. «Το στυλ μου είναι στο έλεος της ευμετάβλητής μου φύσης… Δεν μου αρέσει να μπαίνω σε κουτιά, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα ρούχα», έγραψε σαν γνήσια Διδυμίνα, στο βιβλίο της "Kylie / Fashion", που κυκλοφόρησε το 2012.

Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα ξεκίνησαν με τον τηλεοπτικό της χαρακτήρα "Charlene", ένα αγοροκόριτσο, μηχανικό γκαράζ που συνήθιζε να φορά τη χακί σαλοπέτα της στην αυστραλιανή σαπουνόπερα "Γείτονες". Από εκείνο το σημείο που φαινόταν να μην έχει καμία σχέση με τη μόδα, η Κάιλι Μινόγκ έχει μεταμορφωθεί σε pop icon. Η επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Το ντεμπούτο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 1988 με το όνομα της “Kylie”, έγινε έξι φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσοι πολλοί θαυμαστές έχουν ποζάρει με το κέρινο άγαλμα της στο μουσείο της Μαντάμ Τισό, που χρειάστηκε να αντικαταστεθεί τέσσερις φορές μέχρι σήμερα.

Η Κάιλι Μινόγκ, σημείωσε από νωρίς επιτυχία, πράγμα που την έκανε να μεγαλώσει υπό το φως της δημοσιότητας, κάνοντας διάφορες αλλαγές στην εμφάνισή της. Πειραματίστηκε μάλιστα και με το κούρεμά της. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, αποχωρίστηκε τις μακριές ξανθές μπούκλες της, που την έκαναν «το κορίτσι της διπλανής πόρτας» και υιοθέτησε ένα αγορέ κούρεμα σε στυλ pixie.

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, η Κάιλι Μινόγκ έκανε πιστές φιλίες με τους διάσημους σχεδιαστές, όπως οι Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Stella McCartney, John Galliano και Gareth Pugh. Στο Παρίσι - όπου το ξενοδοχείο George V ονόμασε το κοκτέιλ του "Pink Pearl" προς τιμήν της - βρήκε τον Jean Paul Gaultier, του οποίου το ανήσυχο πνεύμα, ταίριαζε με το δικό της. «Αλλάζεις, μεταμορφώνεις τον εαυτό σου, προσαρμόζεσαι στην εξέλιξη των χρόνων, της μόδας και των επιθυμιών… και εξακολουθείς να μένεις πάντα ο εαυτός σου: η Κάιλι μας! Αυτή η ποιότητα είναι το προνόμιο των “Μεγάλων”», έγραψε ο Gaultier στην εισαγωγή του "Kylie: Fashion." «Κάιλι αγαπημένη, ένα σημείο που έχω κοινό μαζί σου: το απόλυτο μάτι και το γούστο σου για τους όμορφους άντρες. Τους επιλέγεις όπως επιλέγεις και τα φορέματά σου», πρόσθεσε.

Όταν η Κάιλι Μινόγκ αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία της το 2005 για να υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού, οι φίλοι της από τον χώρο της μόδας ένωσαν τις δυνάμεις τους, για να την ντύσουν στην επιστροφή της το 2006. Η προσωπική της ιστορία, επηρέασε εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο. Εκείνη την εποχή, η λεγόμενη "επίδραση της Κάιλι" οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των ραντεβού για μαστογραφίες. Η τραγουδίστρια αξιοποίησε τη διασημότητά της και βοήθησε σε εκστρατείες κατά του καρκίνου το μαστού, ενώ παραμένει ενεργή στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικές οργανώσεις για τον καρκίνο.

Δεκατέσσερα χρόνια αφού αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνιση της στο Glastonbury λόγω της διάγνωσής της, το περασμένο καλοκαίρι η Κάιλι Μινόγκ ανέβηκε στη σκηνή, και στα 51 της, είναι πιο εκθαμωτική από ποτέ. Στο φεστιβάλ, άλλαξε τουλάχιστον πέντε φορές. Σε μία από αυτές, φόρεσε ένα χρυσό φόρεμα, θέλοντας να κάνει αναφορά στο καυτό χρυσό σορτς που φόρεσε πριν από 20 χρόνια.

Με το νέο της άλμπουμ "Disco" τώρα, που είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της μέχρι σήμερα, η Κάιλι Μινόγκ είναι σίγουρα ακόμα εδώ και συνεχίζει να επηρεάζει.