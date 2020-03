Just the 2 of Us: Ο καβγάς της Σπυροπούλου με τη Βανδή και τα... καμώματα της «Queen Ντίνα»

Αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, κάνει πρεμιέρα το Just The 2 Of Us στο Open TV. Ανάμεσα στους παίκτες που διαγωνίζονται, είναι και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Το πρώτο επεισόδιο του Just The 2 Of Us, έχει ήδη γυριστεί και απ' ό,τι φαίνεται, είχαμε… παρατράγουδα! Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή Happy Day, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, υπήρχαν κάποια θέματα, με πρωταγωνίστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία λέγεται ότι τσακώθηκε με τη Δέσποινα Βανδή, η οποία βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του σόου.

Συγκεκριμένα, η Τίνα Μεσσαροπούλου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δημιουργήθηκαν διάφορα θεματάκια. Η Queen Ντίνα έκανε πάλι το θαύμα της. Τραγούδησε… καλύτερα να μην την ακούσουμε… Τελευταία στην βαθμολογία. Πήρε πάρα πολύ κακά σχόλια από σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής επιτροπής. Τραγούδησε Βανδή. Η Μαρία Μπακοδήμου ήταν πολύ αυστηρή μαζί της. Επίσης, δημιουργήθηκε και ένα θεματάκι με την Χριστίνα Παππά, διότι φορούσαν σχεδόν το ίδιο ρούχο… Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν». Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δικό της καμαρίνι, ενώ οι υπόλοιποι «στριμώχνονται ανά δύο».