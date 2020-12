Τρελό σκηνικό στο J2US: Βανδή και Μπακοδήμου χόρευαν και έριξαν το πλέξιγκλας [βίντεο]

Ο ημιτελικός του Just the 2 of us ανήμερα των Χριστουγέννων ηταν γεμάτος εκπλήξεις και διασκέδαση.

Ο ημιτελικός του J2US τα είχε όλα, πλούσια δώρα, μουσική, χορό, κέφι, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν πολλοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Νικόλας Ραπτάκης, ο οποίος με τις διασκευές που παρουσίασε ξεσήκωσε τους πάντες.

Στα σόσιαλ μίντια το Just the 2 of us ήταν όπως πάντα στα πρωτα τρεντ ενώ εξίσου καλά με τους τηλεθεατές πέρασε και η κριτική επιτροπή, η οποία δεν δίστασε να σηκωθεί από τις θέσεις της και να ξεκινήσει το χορό.

Μετά το τέλος της εμφάνισης του Νικόλα Ραπτάκη, η Δέσποινα Βανδή και η Μαρία Μπακοδήμου έλειπαν από τις θέσεις τους και οι κάμερα τις «έπιασε» να κουβαλάνε το πλέξιγκλας που βρίσκεται ανάμεσά τους. Οπως φαίνεται οι δυο κυρίες έριξαν το πλέξιγκλας με το χορό τους και προσπαθούσαν να διορθώσουν τη ζημιά. Δείτε το βίντεο

Να υπενθυμίσουμε οτι απόψε θα είναι ο μεγάλος τελικός του παιχνιδιού και όπως έχει ήδη γίνει γνωστό στο πλατο θα βρεθεί η Αννα Βίσση