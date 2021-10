J2US: Αυτό είναι το ζευγάρι που αποχώρησε [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μια ακόμη αποχώρηση παρακολουθήσαμε στο live του J2US το βράδυ του Σαββάτου.

Τα 12 ζευγάρια που συμμετέχουν στο μουσικό show ανέβηκαν στη σκηνή και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ή τουλάχιστον προσπάθησαν προκειμένουν να συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες αλλά και να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.

Στο τέλος της βραδιάς όμως ένα ζευγάρι έπρεπε να αποχωρήσει. Στην σκηνή έμειναν η o Κωνσταντίνος Παντελίδης με την Ελένη Βουλγαράκη και η Ειρήνη Παπαδοπούλου με τον James Καφετζή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά αυτοί που δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν από το "Just the 2 of us" ήταν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

Δείτε το βίντεο με την αποχώρηση στο J2US: