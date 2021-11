J2US: Ο κακός χαμός με Αννα Μαρία Ψυχαράκη και Σταμάτη Φασουλή [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο κακός χαμός στο Just The 2 Of Us με την Μαρία Ψυχαράκη και τους κριτές και ειδικά τον Σταμάτη Φασουλή.

Η Μαρία Ψυχαράκη βγήκε στη σκηνή του J2US με τον Χάρη Βαρθακούρη και αφού ολοκλήρωσαν την ερμηνεία τους ξεκίνησε η κριτική των κριτών.

Η κριτική εστίασε στο ύφος της Αννας Μαρίας Ψυχαράκη με την Μαρία Μπακοδήμου να λέει ότι υπάρχει ένα σαφές «στράβωμα» μεταξύ της Ψυχαράκη και του Βαρθακούρη με την παίκτρια του J2US να διακόπτει και να ζητά από τους κριτές να εστιάσουν περισσότερο στο διαγωνιστικό κομμάτι και όχι στη σχέση της με τον Χάρη Βαρθακούρη.

Στο σημείο εκείνο επενέβη ο Σταμάτης Φασουλής, κριτής του J2US, με έντονο ύφος: «Πες μας και που θα εστιάσουμε. Θα μας πεις και που θα εστιάσουμε; Θέλεις να μας υποδείξεις και που θα εστιάσουμε; Για σε παρακαλώ πολύ! Έλα, έλα».

