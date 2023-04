«Αυτό είναι το σώμα μου»: Η Ρέιτσελ Μακ Άνταμς φωτογραφίζεται με τρίχες στη μασχάλη της - iefimerida.gr

Ανάμεικτες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φωτογράφιση της ηθοποιού Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, η οποία αποφάσισε να δείξει πώς ακριβώς είναι το σώμα της - συμπεριλαμβανομένων των τριχών στις μασχάλες.



Η 44χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Judy Blame «Are You There God? It's Me, Margaret», φωτογραφήθηκε για το τεύχος Απριλίου του Bustle. Στη συνέντευξη που τη συνοδεύει, η Μακ Άνταμς μίλησε για τη σχέση της με το σώμα της και γιατί είναι τόσο σημαντικό για εκείνη να μπορεί να αντικατοπτρίζει την «αλήθεια».



Να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για την Μακ Άνταμς, η οποία θυμήθηκε μάλιστα μια φωτογράφιση που έκανε για το περιοδικό Girls Girls Girls το 2017, στην οποία πόζαρε με σουτιέν, σακάκι και θήλαστρο. «Μου αρέσει αυτή η αντιπαράθεση της ομορφιάς, της λάμψης, της φαντασίας και στη συνέχεια της αλήθειας» είχε δηλώσει τότε για τη φωτογράφιση που έγινε λίγο μετά τη γέννηση του γιου της.



Η Ρέιτσελ Μακ Άνταμς υπέρμαχος της φυσικής ομορφιάς -Δείχνει τις τρίχες στη μασχάλη της

Για την τωρινή όμως φωτογράφιση, η Ρέιτσελ Μακ Άνταμς πόζαρε και πάλι με εσώρουχα και σακάκι, φροντίζοντας να φανούν όμως οι φυσικές τρίχες στη μασχάλη της. Η ηθοποιός φέρεται μάλιστα να ζήτησε να γίνει «όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία» στις φωτογραφίες της, επειδή ήταν σημαντικό για εκείνη να αναδείξει την πραγματική της εμφάνιση.



«Σε αυτή τη φωτογράφιση φοράω λάτεξ εσώρουχα από κάτω. Αλλά έχω αποκτήσει δύο παιδιά. Αυτό είναι το σώμα μου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το αντανακλάς πίσω στον κόσμο» δήλωσε. «Είναι ΟΚ να δείχνεις τον καλύτερό σου εαυτό και να δουλεύεις γι’ αυτό και να είσαι υγιής, αλλά αυτό είναι διαφορετικό για τον καθέναν».



Σε ένα βίντεο που συνοδεύει τη συνέντευξη, η Μακ Άνταμς έδωσε επίσης συμβουλές στον νεότερο εαυτό της. «Θα σου δώσω τη συμβουλή που μου έδωσε η μητέρα μου: "Μόλις ξεκινήσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις". Και θυμάμαι να γουρλώνω τα μάτια μου γι’ αυτό και να σκέφτομαι: "Αν αυτή δεν είναι η αστεία απάντηση"» θυμήθηκε και πρόσθεσε: «Αλλά είναι τόσο αληθινή. Η ζωή είναι μεγάλη, το ξύρισμα αρκετό. Αλλά αν πρόκειται να προχωρήσεις σε αυτό ούτως ή άλλως, πρόσεξε τα κόκκαλα του αστραγάλου, τις κνήμες… Να έχεις πάντα κρέμα ξυρίσματος. Αν θέλεις να σταματήσεις να ξυρίζεσαι ξανά μια μέρα, και αυτό είναι ΟΚ».

Ποικίλλουν οι αντιδράσεις στα social για την «τολμηρή» φωτογράφηση της Ρέιτσελ Μακ Άνταμς

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλια της ηθοποιού και οι ελάχιστα επεξεργασμένες φωτογραφίες της έλαβαν τόσο επαίνους όσο και αρνητικά σχόλια από τους οπαδούς της.



«Λατρεύω τη Ρέιτσελ Μακ Άνταμς που έδειξε τις τρίχες στις μασχάλες της» έγραψε κάποιος στο Twitter, με έναν άλλον να προσθέτει «Αυτό έπρεπε να δω όταν μεγάλωνα», και έναν τρίτο να αναφέρει «Θέλω περισσότερα από αυτό στο Χόλιγουντ».

«Τη λατρεύω που αγκαλιάζει τη φυσική της ομορφιά» σχολίασε ένας ακόμη, με έναν άλλον να προσθέτει: «Μία από τις λίγες διασημότητες στο Χόλιγουντ που αγκαλιάζει τη φυσική της ομορφιά και δεν έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις. Τόσος σεβασμός γι’ αυτήν».



Βέβαια, υπήρξαν και αρνητικά σχόλια. «Θεέ μου, έχει περισσότερες τρίχες στη μασχάλη από εμένα. Δεν είμαι σίγουρος ποιος ακριβώς θέλει πραγματικά τρίχες στη μασχάλη. Είναι κάπως άχρηστες» έγραψε κάποιος στο Twitter. «Αυτό είναι πολύ άσχημο» πρόσθεσε ένας ακόμη.