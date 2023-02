«Πάλευε» να κρατήσει στη θέση του το φόρεμά της η Λίλι Τζέιμς - Παραλίγο να τα αποκαλύψει όλα [εικόνες] - iefimerida.gr

Στην πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας «What's Love Got to Do with It» βρέθηκε η ηθοποιός Λίλι Τζέιμς, στο Λονδίνο και παραλίγο να είχε ένα στιλιστικό ατύχημα.



Η 33χρονη ηθοποιός παρευρέθηκε στη λαμπερή εκδήλωση με τον συμπρωταγωνιστή της Shazad Latif και έδειχνε πολύ ευδιάθετη- ωστόσο η προσοχή της επικεντρώθηκε στο να κρατήσει υπό έλεγχο το φόρεμά της.

Παραλίγο στιλιστικό ατύχημα για την ηθοποιό - Όλο το βράδυ προσπαθούσε να συγκρατήσει το φόρεμά της

Στην χθεσινοβραδινή της λοιπόν εμφάνιση, η Λίλι Τζέιμς φορούσε ένα ανοιχτό πράσινο φόρεμα Miu Miu με χαμηλό ντεκολτέ, το οποίο διέθετε λεπτές λευκές τιράντες για να τραβήξει την προσοχή στο πλούσιο ντεκολτέ της, το οποίο όμως δυσκολευόταν να κρατήσει στη θέση του.

Πάντως, η ηθοποιός χειρίστηκε άψογα την κατάσταση, παρόλο που ο φωτογραφικός φακός την συνέλαβε πολλές φορές να προσπαθεί να «μαζέψει» το στήθος της, και συνέχισε να φωτογραφίζεται με ένα λαμπερό χαμόγελο, δίπλα στους συμπρωταγωνιστές της στην ταινία.