Ιστορίες ταξιδίων:«Για το σωστό το φλερτ δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη ώρα» - iefimerida.gr

Δεν ξέρω αν ταξιδεύετε και πόσο συχνά, αλλά έχω να σας πω πως τα ταξίδια είναι όμορφα. Για την ακρίβεια είναι τόσο απολαυστικά, όσο και οι ιστορίες που εκτυλίσσονται σε αυτά...

Τι εννοώ; Μιλώ γι' αυτές τις μικρές στιγμούλες, που μετριούνται κυριολεκτικά σε νανοσεκόντ, και μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να σου αλλάξουν μονομιάς τη ζωή. Να σου την ομορφύνουν, να σου την κάνουν να ανθίσει, όπως και την καρδιά σου, βέβαια! Πόσες φορές δεν σας έτυχε σε έναν σταθμό τρένου ή σε ένα λιμάνι μια φευγαλέα περαστική ματιά να σας κάνει να χάσετε το... «φως» σας; Ε, αυτό έπαθα κι εγώ... Αλλά το έπαθα σε αεροδρόμιο. Είδα την Καιτούλα να περνάει την πύλη του Αεροδρομίου της Αθήνας και ζαλίστηκα. Πού να το περιμένω αυτό το coup de foudre και μάλιστα σε μια τέτοια κατάσταση; Κανονικά έπρεπε να τρέξω να προλάβω το αεροπλάνο, αλλά εγώ ήθελα να τρέξω να προλάβω την Καιτούλα. Ήμουν παρατηρητικός. Το πεδίο ήταν καθαρό. Είδα πως δεν συνοδευόταν.

Οπότε, κατέστρωσα σχέδιο. Ξέρετε, με plan A, plan B και όλα τα συναφή. Έπρεπε να έχω back up λύση, διότι ο χρόνος ήταν λίγος και πίεζε. Να της πιάσω τη συζήτηση είπα, αλλά δεν ήξερα τι γλώσσα μιλούσε. Ανοιχτόχρωμη και γαλανομάτα, τι να υποθέσω; Ευτυχώς το σύμπαν με λυπήθηκε και η Καιτούλα είχε ακριβώς το ίδιο timing με εμένα στο gate αναχώρησης. Επίσης, μιλούσε και ελληνικά! Άρα, ο στόχος ήταν προς προσέγγιση. Τώρα ήταν ακριβώς η στιγμή που έπρεπε να δράσω αστραπιαία. Η επόμενη κίνηση έπρεπε να κάνει ματ. Και ναι! Το stand του αεροδρομίου μου έδωσε την φαεινή ιδέα. Θα παραγγείλω efood! Κάτι για εμένα και κάτι για την Καιτούλα. Έπρεπε η επικοινωνία να της μείνει αξέχαστη. Δυο καφεδάκια και ένα κρουασάν. Και το τηλέφωνό μου στο ποτήρι της... Δεν μπορεί, θα συγκινηθεί. Τουλάχιστον, είμαι πρωτότυπος. Αφήστε που μπορούσε να το πάρει και μαζί της στο αεροπλάνο. Μπαίνω στο αγαπημένο app, κάνω την παραγγελία και σε χρόνο dt τα είχα παραλάβει. Γράφω το τηλέφωνο και την πλησιάζω αργά, αλλά σταθερά. Νιώθω ένα μικρό τρέμουλο, προσπαθώ να με επαναφέρω. Ένας κόμπος στον λαιμό. Γρήγορα, γρήγορα καταπίνω. «Θα μπορούσα να σας προσφέρω έναν καφέ», άκουσα τον εαυτό μου να λέει στην Καιτούλα κάπως διστακτικά. Με κοιτάει, μου χαμογελάει και απαντά: «Κι ότι ήθελα να σας το προτείνω κι εγώ»! Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε αυτή ακριβώς ήταν και η στιγμή μιας νέας υπέροχης γνωριμίας. Οι ιδέες μας ταυτίστηκαν και το efood είχε κάνει το θαύμα του. Ταξιδέψαμε μαζί, πίνοντας τα καφεδάκια μας και όπως βλέπω το ταξίδι μας έχει πολύ μέλλον ακόμη.

Μικρές απολαύσεις με το Gate Delivery powered by efood

Τελικά, τα καλύτερα love stories γράφονται στα αεροδρόμια. Αλλά στο Αεροδρόμιο της Αθήνας γράφονται και τα πιο απολαυστικά! Γιατί, τώρα, με τη νέα υπηρεσία Gate Delivery powered by efood, οι ταξιδιώτες μπορούν κατά την είσοδό τους στην πύλη αναχώρησης στην περιοχή Σένγκεν (Gates B), να παραγγείλουν από όλα τα εστιατόρια ή καφέ της συγκεκριμένης περιοχής, μέσα από τα ειδικά διαμορφωμένα stand, αλλά και μέσω του efood app ή μέσω QR code, και να παραλάβουν από το efood Gate Delivery "pick up point" που έχουν επιλέξει, σε 10 λεπτά. Η υπηρεσία είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για πτήσεις από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 20:00, ενώ τα stand «pick up points» του efood είναι ήδη εγκατεστημένα σε 14 πύλες αναχώρησης.

Κάθε ταξίδι και μία γευστική ανάμνηση με το Gate Delivery powered by efood

Σκέφτεστε κάτι καλύτερο; Mε efood... πετάμε παντού και γράφουμε ιστορία! Απολαύστε κάθε σας ταξίδι ως το τέλος.