Iron Maiden: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος - iefimerida.gr

Καρδιακή προσβολή υπέστη το Σάββατο το βράδυ ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος Iron Maiden, Blaze Bayley, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έπειτα από την καρδιακή προσβολή που υπέστη.

ΟBayley θα αναβάλει τις προγραμματισμένες του συναυλίες για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ ακόμη δεν μπορούν να γίνουν ανακοινώσεις όσον αφορά τις συναυλίες του από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Iron Maiden: «Δεύτερος Ντίκινσον»

O αντικαταστάτης του Μπρους Ντίκινσον στη βρετανική μπάντα κατά τα έτη 1994-1999, με τους οποίους κυκλοφόρησε δύο δίσκους, συνέχισε την καριέρα του ως solo καλλιτέχνης και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει ακόμη 10 δίσκους. Το 1999 ο Μπρους Ντίκινσον επέστρεψε στους Iron Maiden, αντικαθιστώντας τον… αντικαταστάτη του.

Τα πιο γνωστά τραγούδια του Blaze Bayley με τους Iron Maiden περιλαμβάνουν τα Man on the Edge, The Clansman, Sign of the Cross, κ.α.

Τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα ήταν τον Νοέμβριο του 2022.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ