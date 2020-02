Απίστευτο: Δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή αναζητά σπίτι για να στεγάσει «τρίο» στις ΗΠΑ

Αίσθηση προκάλεσε στις ΗΠΑ μια λίαν δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή, που βοηθά οικογένειες να βρουν το σπίτι των ονείρων τους και ψάχνει τώρα ένα «νοικοκυριό για τρεις».

Το επεισόδιο της σειράς «House Hunters», που μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα από το κανάλι HGTV, παρακολουθεί την αναζήτηση στο Κολοράντο (στις δυτικές ΗΠΑ) ενός παντρεμένου ζευγαριού, της Λόρι και του Μπράιαν, και της συντρόφου τους Τζέλι. Οι τρεις τους ήθελαν να αγοράσουν ένα σπίτι αρκετά μεγάλο για τους ίδιους και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 12 ετών, με ένα μπάνιο στο οποίο να χωρούν τρεις νιπτήρες.

«Κατάλαβα αμέσως ότι η Λόρι ήταν αμφιφυλόφιλη και ενδιαφερόταν και για γυναίκες και για άνδρες», εξήγησε ο Μπράιαν σε αυτό το επεισόδιο. «Φθάσαμε έτσι σε ένα σημείο όπου αισθανόμασταν άνετα να έχουμε μια άλλη γυναίκα στη ζωή μας».

Η Τζέλι μοιράζεται τη ζωή της με το ζευγάρι εδώ και τέσσερα χρόνια. «Κατά συνέπεια, το να αγοράσουμε ένα σπίτι μαζί, ως 'τρίο', θα σηματοδοτήσει ένα μεγάλο βήμα για εμάς ως οικογένεια», δήλωσε.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο των «House Hunters», που βρίσκεται στην 17η σεζόν, προκάλεσε πληθώρα σχολίων από τους τηλεθεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Was just about to go to sleep when #HouseHunters comes on with an episode about a THROUPLE shopping for a house in Colorado 😱😱😱 AND they have two kids!!! Definitely staying up to watch this #mustseetv #veryprogressiveHGTV!!