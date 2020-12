Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κάνει pole dancing και ρίχνει το Instagram [εικόνες]

Τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιούνταν μαζί με τον σύντροφό της, Πάνο Βλάχο, στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου επέστρεψε στην Ελλάδα και σε μια παλιά της αγάπη, το pole dancing.

Η ηθοποιός πρόσφατα δημοσίευσε στο Instagram δύο εντυπωσιακές φωτογραφίες την ώρα που έκανε προπόνηση και ξεδίπλωνε τις ικανότητές της στο εν λόγω είδος χορού.

Η ίδια, φορώντας μαύρο σορτσάκι και γκρι μπλουζάκι, ανέβηκε στον στύλο και μοίρασε «εγκεφαλικά» στους διαδικτυακούς της φίλους με το αψεγάδιαστο και καλλίγραμμο σώμα της.

«I keep dancing on my own..», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Δείτε την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου να κάνει pole dancing:

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κάνει pole dancing και το Instagram παίρνει φωτιά...