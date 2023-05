Ο Ιντιάνα Τζόουνς στη νέα του ταινία ψάχνει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων - iefimerida.gr

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων βρίσκεται στο επίκεντρο της πέμπτης ταινίας του Indiana Jones, καθώς ο Χάρισον Φορντ αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να ανακτήσει μέρος αυτού που πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ο πρώτος υπολογιστής της ανθρωπότητας.

Δημιουργήθηκε από τον αρχαίο Έλληνα επιστήμονα Αρχιμήδη τον 3ο αιώνα π.Χ. και είναι ένας απίστευτα περίπλοκος μηχανισμός, ο οποίος αποτελείται από ένα δίκτυο γραναζιών που υπολόγιζε και έδειχνε την κίνηση των άστρων στον ουρανό.

Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» ξεκινά μεταφέροντας το κοινό πίσω στον χρόνο, στο 1944, όταν ο ήρωας προσπαθεί να σώσει μέρος του Μηχανισμού των Αντικυθήρων από τα χέρια ενός τρελού ναζιστή επιστήμονα (Jürgen Voller), τον οποίο υποδύεται ο Mads Mikkelsen.

Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, το 1969, ο Τζόουνς είναι ανήσυχος για το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει στρατολογήσει πρώην ναζί ώστε να βοηθήσουν να νικήσουν τη Σοβιετική Ένωση στον διαγωνισμό για την είσοδο στο Διάστημα. Η βαφτιστήρα του Helena Shaw, κόρη του συμμάχου του στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Basil Shaw, τον συνοδεύει στο ταξίδι του για τον Μηχανισμό.

Εν τω μεταξύ, ο Voller, μέλος πλέον της NASA και πρώην ναζί που συμμετείχε στο πρόγραμμα προσσελήνωσης, επιθυμεί να μετατρέψει τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος, όπως εκείνος κρίνει.

Το «Dial of Destiny» είναι η πρώτη και μοναδική ταινία της σειράς Ιντιάνα Τζόουνς που δεν έχει σκηνοθετήσει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ούτε η ιστορία έχει γραφτεί από τον Τζορτζ Λούκας, με τους Σπίλμπεργκ και Λούκας να είναι αντ' αυτού εκτελεστικοί παραγωγοί.

Είναι, επίσης, η πρώτη και μοναδική ταινία της σειράς που δεν διανέμεται από την Paramount, καθώς η Disney απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα για τις μελλοντικές συνέχειες.

Ο Χάρισον Φορντ ως Ιντιάνα Τζόουνς ψάχνοντας τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, στην πέμπτη κατά σειρά περιπέτεια του επιτυχημένου franchise

Τι είναι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων που προσπαθεί να ανακτήσει ο Ιντιάνα Τζόουνς

Η ημέρα κατά την οποία ανακαλύφθηκε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, το 1901, γιορτάζεται σε ολόκληρο τον επιστημονικό κόσμο.

Ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα αρχαίο ναυάγιο από Έλληνες σφουγγαράδες στις 17 Μαΐου 1901. Μετά από πολυάριθμες μελέτες εκτιμήθηκε ότι κατασκευάστηκε μεταξύ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ. Μια μεταγενέστερη μελέτη τον τοποθέτησε στο 205 π.Χ., μόλις επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Αρχιμήδη.

Το εξαιρετικό αντικείμενο που έκτοτε ταλαιπώρησε ιστορικούς και επιστήμονες είχε διασπαστεί σε 82 θραύσματα, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για τους ερευνητές να το συναρμολογήσουν.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων / Φωτογραφία: INTIME NEWS

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένα πολύ ακριβές ημερολόγιο. Επιπλέον, ήταν μια μηχανή πρόβλεψης. Προέβλεπε τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης και χαρτογράφησε τις κινήσεις και τις θέσεις των πλανητών, των μεγάλων αστέρων και των αστερισμών.

Η πρόβλεψη των εκλείψεων του Ήλιου και της Σελήνης ήταν τρομερά σημαντική, καθώς ήταν θεοί για τους Έλληνες. Το να δουν τον Ήλιο ή τη Σελήνη να εξαφανίζονται από τον ουρανό ήταν κάτι παραπάνω από τρομακτικό.