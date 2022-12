Ημερολόγια γιορτινού χάους - Κι όμως, η λύση βρίσκεται με ένα κλικ... δίπλα σου! - iefimerida.gr

Αγαπητό μου ημερολόγιο, μάντεψε! Για ακόμη μία χρονιά, και μετρώντας αντίστροφα προς την Πρωτοχρονιά, έρχομαι αντιμέτωπη με τη γνωστή σπαζοκεφαλιά... Ναι, αυτήν που σου εκμυστηρεύθηκα πέρυσι και πρόπερσι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλά τα καλέσματα και ο χρόνος ανύπαρκτος για να ανταποκριθεί κανείς όσο ιδανικά θα ήθελε στις δεκάδες υποχρεώσεις. Πώς θα τους ικανοποιήσεις όλους; Πώς θα ευχαριστήσεις τον θείο που είναι λάτρης των gourmet απολαύσεων και σε περιμένει στο γιορτινό τραπέζι; Τι θα γίνει με τη συνάδελφο που σε περιμένει και φέτος στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, αλλά και πάλι last minute δεν θα σου περισσέψει φαντασία για ένα όμορφο δωράκι; Πώς θα ευχαριστήσεις όλα τα ανίψια στο σπίτι της γιαγιάς; Και από την άλλη, γιατί τα μόνα γλυκίσματα που θα συνοδεύουν τις επισκέψεις σου να είναι τα ήδη παραδοσιακά και ολίγον τετριμμένα; Μπορώ να σε διασκεδάσω ακόμη περισσότερο, ανεβάζοντας το επίπεδο δυσκολίας με... τα κόστη. Τα πολύ «ψαγμένα» λένε πως στοιχίζουν. Είναι, όμως, πάντα έτσι;

Αγαπητό μου ημερολόγιο, ξέχνα όσα ήξερες! Για κάθε γιορτινή περίσταση, έκτακτη ή προγραμματισμένη σου έχω τη λύση: «efood xmas 4 all»! Ήρθε ως από μηχανής... Άγιος Βασίλης να βάλει τέλος στο απόλυτο χάος. Γρήγορα, εύκολα, οικονομικά και κυρίως ευέλικτα κάνεις τις πιο στοχευμένες και value for money αγορές, χωρίς να χάνεις πολύτιμο χρόνο στο ψάξιμο και δίχως να αγχώνεσαι για την τελική επιλογή. Και πάντα με την γνωστή ποιότητα efood - που πλέον αποτελεί εγγύηση εξυπηρέτησης. Έχεις όλον τον χρόνο και την ποικιλία για να επιλέξεις προσεχτικά όσα ταιριάζουν στο δικό σου γούστο και budget και να τα χαρίσεις στους αγαπημένους σου...

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις το φίλτρο «Xmas 4 All». Και μπροστά σου εμφανίζονται αμέτρητες επιλογές από τα εκλεκτότερα ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες, καταστήματα με προϊόντα ομορφιάς, βιβλιοπωλεία... Όλα φθάνουν εκεί που επιθυμείς, στον προορισμό που εσύ ορίζεις, με ένα κλικ. Το απόλυτο one stop shop για ακόμη μία φορά σου «λύνει» τα χέρια!

Για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά αναζητάς το Nakas Book House, για κάθε hobby και αγαπημένη απασχόληση, για διάβασμα, αλλά και παιχνίδι. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού και των gourmet απολαύσεων σίγουρα επιλέγεις τα εκλεκτά Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης. Για όσους λατρεύουν τις ιδιαίτερες ετικέτες ποτών, ο πιο must προορισμός γίνεται η Κάβα Ανθίδη. Για τις beauty trend-setters, η Dust+Cream έχει τα ιδανικά gifts. Η γιορτινή δράση απαιτεί efood. Γιατι να είσαι με «άδεια» χέρια, όταν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους, χωρίς να σου κοστίσει μία περιουσία; Το Ανθοπωλείο Βοτανικός, άλλωστε, εγγυάται να σκορπίσει γιορτινές ευωδιές παντού!

efood xmas 4 all - Άμεση παραλαβή σε λίγα μόλις λεπτά και είσαι η «ψυχή» του party!

Φέτος στα party, τα ρεβεγιόν και τις γιορτούλες θα καταφθάνω με «efood xmas 4 all»! Γιατί να μην εκμεταλλευθώ κάθε λεπτό, κάνοντας την πιο σωστή κίνηση; Άλλωστε η smart υπηρεσία efood αποτελεί το καλύτερο ατού και για τα δικά μου γιορτινά τραπέζια, αφού με τα delicatessen και τα γλυκίσματα μπορώ να έχω άπειρες γεύσεις και την κατάλληλη οινική συντροφιά, που θα ντύσει μαγικά τις γιορτινές μέρες και νύχτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα χρονιά με νέες απολαύσεις!

Ο νέος χρόνος θα τους βρει όλους χαρούμενους και απολύτως ικανοποιημένους! Εύκολα και απλά, ως δια μαγείας όλοι θα λάβουν αυτά που αγαπούν. Οι απολαύσεις με efood, άλλωστε, ποτέ δεν σταματούν! Σιροπιαστά και απίθανες σοκολατένιες δημιουργίες για τη λατρεμένη γιαγιά, νέα σετ μακιγιάζ για την ανηψιά, ευφάνταστα σετ ζωγραφικής για τους μπόμπιρες - επίδοξους «καλλιτέχνες», το πολυαναμενόμενο αστυνομικό best - seller για τον θείο και φυσικά το αγαπημένο συλλεκτικό κρασί για τον μπαμπά...

«efood xmas 4 all» - Stay tuned, αγαπημένο μου ημερολόγιο! Τώρα ξέρω το μυστικό επιτυχίας για τις φετινές γιορτές... Γιατί ό,τι χρειαστώ το χο-χο-χουνε!