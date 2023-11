«I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!»: Το πλάνο με την Αγγελική Ηλιάδη που ανέβασε κατακόρυφα τον υδράργυρο - iefimerida.gr

Την ανάσα έκοψαν τα πλάνα με την Αγγελική Ηλιάδη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της αρχηγού του camp στο «I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!».

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια στάθηκε μπροστά στην κάμερα φορώντας ένα κοντό και στενό μπουστάκι, σε ανοιχτό χρώμα, χωρίς κάποιο εσώρουχο από μέσα, το οποίο δεν άφηνε και πολλά στη φαντασία.

